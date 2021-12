E’ nato a Salerno il “Toastmasters Club”.

E’ nato anche a Salerno, unica realtà nell’Italia meridionale peninsulare, il “Toastmasters Club” presieduto dal dottor Antonio Brando che ha spiegato la mission di questo originale e utile Club:” Toastmasters è un’organizzazione educativa, senza fini di lucro, nata negli Stati Uniti d’America il 22 ottobre del 1924 , presente in 149 paesi del mondo con 15800 club e più di 300mila membri: ha lo scopo di aiutare i membri a migliorare la propria comunicazione, le competenze nel parlare in pubblico e le competenze di leadership. Imparare facendo, questo è il mantra di Toastmasters: rafforzare la membership, consolidare il Club e farlo conoscere al territorio”. Il “Toastmasters Club Salerno”, è stato fondato da circa sei mesi dal dottor Marcello Fasano, che ha sentito la necessità di consentire ai cittadini salernitani interessati di migliorare le loro performance nell’ambito del Public Speaking:” Il miglioramento delle capacità comunicative e di esposizione avviene grazie ad un continuo allenamento che si concretizza nel presentare i discorsi in un ambiente amichevole e costruttivo, con la conseguente crescita nella formazione della leadership e la capacità di trasmettere le proprie idee e convinzioni con maggiore efficacia: un percorso di formazione utile e anche divertente”. Il dottor Fasano ha annunciato che il 29 gennaio ci sarà un incontro online molto importante: ” Si avrà l’opportunità di partecipare al Club Officer Training (COT) invernale durante il quale saranno collegati gli Officer di tutte le otto aree della divisione italiana, Division A , così da imparare insieme, iniziare a conoscerci e fare rete ancora meglio”. Il Presidente Antonio Brando, ha raccontato che dal 1973 sono state ammesse anche le donne nei club Toastmasters:” Nel Club di Salerno , che conta 23 soci, ci sono tre donne : Valentina Dell’Acqua, Virgilia Remolino e Giusy Pennacchio”. Ed è stata proprio quest’ultima a sottolineare, nel suo intervento, l’importanza di far parte di un Club Toastmasters:” La prima volta che mi sono trovata su un palco a parlare in pubblico sono scappata via piangendo, senza dire una parola: adesso invece riesco a parlare davanti a tante persone grazie a Toastmasters, soprattutto grazie all’amicizia e al calore di soci come quelli che costituiscono il Club di Salerno”. Il Vicepresidente del Club Fabrizio Moscati ha raccontato la sua esperienza in Toastmasters: ” Mi sono avvicinato con curiosità a questo Club, dove ho incontrato vecchi amici”. Alcuni dei soci si sono incontrati, finalmente in presenza, per scambiarsi gli auguri, presso il bar “Punto &Virgola” di Salerno. Il Presidente Antonio Brando, ha ricordato tutti i nomi dei soci del Club: Vice Presidente Education Fabrizio Moscati, Vice Presidente Membership Michele Landi, Vice Presidente Public Relation Dino Bruno, Segretario Vito Moles, Tesoriere Antonio Petroccione, Sergeant at Arms Ciro Giordano. Socio Fondatore Marcello Fasano. Soci: Giusy Pennacchio, Valentina Dell’Acqua, Virgilia Remolino, Gianluca Vinciguerra, Carmine Nobile, Francesco Amato, Camillo De Felice, Edoardo Ventura, Alessandro Turchi, Antonio Capece, Nino Del Pozzo, Vincenzo Cestaro, Antonio Lombardi.

Aniello Palumbo