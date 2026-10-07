Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri aveva avvertito che la Russia si stava preparando per un’offensiva “massiccia”. Sono trascorse poche ore e tra la notte e la mattina sono stati presi di mira Kiev e una dozzina di altre regioni ucraine: almeno 21 i civili uccisi, tra cui quattro bambini e circa 60 i feriti. Un attacco in un giorno non casuale, “un regalo da parte dell’esercito russo per il compleanno di Putin”, commenta oggi Zelensky.

Intanto è “battaglia navale” tra Mosca e Kiev, con una petroliera in fiamme a Sochi, due navi attaccate nella acque bulgare nel Mar Nero, una delle quali è affondata mentre l’altra ha riportato danni significativi.

Sul fronte diplomatico, se così si può definire, la Russia fa sapere che “al momento non è previsto nessun incontro trilaterale, ma restiamo aperti a eventuali contatti”.

Da segnalare infine l’erogazione da parte della Commissione europea di 1,24 miliardi di euro nell’ambito della componente ‘difesa’ del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro.

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