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‘Battaglia navale’ tra Mosca e Kiev

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri aveva avvertito che la  Russia si stava preparando per un’offensiva “massiccia”. Sono trascorse poche ore e tra la notte e la mattina sono stati presi di mira Kiev e una dozzina di altre regioni ucraine: almeno 21 i civili uccisi, tra cui quattro bambini e circa 60 i feriti. Un attacco in un giorno non casuale, “un regalo da parte dell’esercito russo per il compleanno di Putin”, commenta oggi Zelensky. 
Intanto è “battaglia navale” tra Mosca e Kiev, con una petroliera in fiamme a Sochi, due navi attaccate nella acque bulgare nel Mar Nero, una delle quali è affondata mentre l’altra ha riportato danni significativi. 
Sul fronte diplomatico, se così si può definire, la Russia fa sapere che “al momento non è previsto nessun incontro trilaterale, ma restiamo aperti a eventuali contatti”. 
Da segnalare infine l’erogazione da parte della Commissione europea di 1,24 miliardi di euro nell’ambito della componente ‘difesa’ del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro.

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