Azioni & proposte dal Forum dei Giovani di Monte San Giacomo.

Si è completato il percorso di formazione sportiva incentrato sulle attività outdoor per educatori della disciplina di Tiro Dinamico con l’Arco rivolto ai membri del Forum di Monte San Giacomo e ai giovani del territorio. I partecipanti sono dunque divenuti “ Educatori” riconosciuti ed abilitati dall’A.P.S. AVALON.

Il percorso pratico finalizzato all’apprendimento delle tecniche sportive applicabili all’educazione dell’arciere neofita, ha conferito ai partecipanti una concreta capacità di muoversi nel mondo del Terzo Settore attraverso la nascita e lo startup di un nuovo E.T.S. territoriale, gli “Arcieri di Monte San Giacomo”, ente che farà da volano per lo sviluppo di virtuose politiche attrattive, sostenibili, associative e inclusive in materia turistica. L’ iniziativa è stata concepita nell’ambito del progetto Officina Culturale& Creativa a valere sul programma “Giovani in Comune” a titolarità del Comune di Monte San Giacomo, finanziato dalla Regione Campania, teso a inserire i giovani nella vita economica, sociale e politica dei territori.

Continuano quindi le azioni pianificate nell’ambito del progetto e attuate dai componenti del Forum Simone Totaro (Presidente), Filomena Romano, Francesca Siervo, Martino Monaco, Alfonso Di Domenico, Celestino Nicodemo, Angelo Marotta, mentre l’attività di coaching e co-progettazione è garantita dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano struttura partner di Officina Culturale & Creativa. La rete di progetto ha realizzato azioni innovative e strategiche per il territorio di Monte San Giacomo: un murales all’ingresso del paese, attivando un processo di rigenerazione urbana (nella foto), gli itinerari naturalistici e di e-bike a sostegno dello sviluppo del turismo naturalistico e sostenibile, la co-progettazione dell’iniziativa #DianoForumLab che coinvolge diversi Forum e Associazioni giovanili del Vallo di Diano e che sarà candidato al Primo Città dei Giovani 2021, rappresentando il piano per lo sviluppo delle politiche giovanili nell’ambito della Strategia dell’Area Interna del Vallo di Diano, attraverso una innovata visione dello sviluppo territoriale.

La rete di partner di Officina Culturale & Creativa sta già lavorando all’evento “Arti in Fuga” per l’emersione e la valorizzazione del talento artistico dei giovani del Diano che a breve sarà pubblicato sul sito della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Angela D’Alto.

Infine sono in atto le attività presso Palazzo Marone con le azioni di coaching, co-working, fundraising, co-progettazione e per la definizione del programma “ Officina Culturale & Creativa 2022”, contenente iniziative, azioni e proposte per l’anno 2022 che il Forum dei Giovani inoltrerà alla nuova Amministrazione Comunale.