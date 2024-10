Artificio. Una visione Collettiva, giovedì 31 a Sala Consilina

Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione dell’esposizione “Artificio. Una visione Collettiva”, organizzata da Amico Fritz APS. L’evento si terrà il 31 ottobre 2024, alle ore 19.00, presso lo Spazio Fritz 366, situato in Via Matteotti, 75 a Sala Consilina (SA).

“Artificio: una visione collettiva” è un’esposizione che raccoglie le opere nate dal lavoro degli artisti coinvolti nella residenza organizzata da Amico Fritz APS a Buonabitacolo, dal 15 al 21 luglio 2024. Quest’anno, oltre alle residenze letterarie, Amico Fritz APS ha scelto di creare una mostra-dialogo visivo tra le opere, intrecciando sguardi e sensibilità diverse in una visione collettiva.

La parola “artificio” è il filo conduttore delle attività promosse da Amico Fritz APS per il 2024 e l’innesco che ha acceso l’immaginazione degli artisti in residenza. L’intento è stato trasformare alcuni aspetti legati alla dimensione tradizionale della festa in strumenti per la costruzione di una narrazione collettiva.

In questo contesto, gli artisti hanno visitato luoghi, partecipato ad eventi e ascoltato storie e leggende locali, dando vita a opere che reinterpretano il legame profondo tra il territorio e le umanità che in esso trovano forma. A fare da bussola è stata la convinzione che la creatività sia un processo condiviso e che la vita stessa sia un artificio: una costante costruzione simbolica di senso che può realizzarsi solo e soltanto insieme agli altri.

L’evento sarà anche l’occasione per la prima presentazione del nuovo numero della rivista Fritz, il terzo, che raccoglie e celebra l’esperienza vissuta a Buonabitacolo.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa straordinaria esperienza!