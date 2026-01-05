Ampliamento Porto, Codacons aderisce a protesta

L’Avv. Matteo Marchetti, Presidente del Codacons Campania, evidenzia che “ il Codacons è sempre presente quando si tratta di difendere l’ambiente ed attualmente è presente nel processo penale più importante d’Italia per disastro ambientale per plastica in mare che è il processo per i famigerati dischetti di plastica e – continua Marchetti – non ci fermeremo mai su questo punto, la costiera deve essere salvata, perché patrimonio dell’umanità”.

“ Con il coinvolgimento del Codacons Nazionale, perché ciò che riguarda la Costiera diventa da subito un problema nazionale, Il Codacons presenterà alle altre associazioni e ai comitati – ribadisce l’Avv. Pierluigi Morena dell’ufficio Legale del Codacons Campania – un dossier da inviare all’Unesco perché vi sia una presa di coscienza anche da parte di Enti sovranazionali che sono chiamati a prendere posizione su beni che essi stessi riconoscono come di pregio paesaggistico” .

“Pertanto il Codacons, – conclude l’Avv. Marchetti – punterà al coinvolgimento diretto dell’Unesco perché è giusto denunciare il rischio serio di cancellazione delle spiagge pubbliche a ridosso del molo, è seria la possibilità di ridimensionamento del litorale di Marina di Vietri sul mare e di Cetara in nome di un presunto piano di sviluppo che in realtà appare del tutto privo di criterio, mentre si tende a sacrificare i pochi spazi pubblici costieri rimasti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...