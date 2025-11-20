All’Hotel Cetus l’11° edizione del Convegno “La Bellezza Continua”. Particolare attenzione è stata dedicata alla bellezza delle donne vittime di violenza

“Nel periodo tra il 2024 e il 2025, sono stati registrati 130 femminicidi in Italia di cui 13 avvenuti in ambito familiare o affettivo: 71 donne sono state uccise da partner o ex partner. Le donne ogni giorno subiscono vari tipi di violenze. Le più comuni includono: Minacce: il 12.3% delle donne. Spintoni e strattonamenti: l’11,5% delle donne. Schiaffi, calci, pugni: il 7,3% delle donne. Violenza sessuale: le molestie sessuali sono le più diffuse, seguite da rapporti indesiderati e stupri”. A presentare questi dati inquietanti è stata la dottoressa Carla Milanese, Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, durante la sessione dedicata alla violenza sulle donne prevista nel programma di interventi del Convegno “La Bellezza Continua – Benessere Globale Antiaging”, giunto alla undicesima edizione come ha spiegato la Presidente e Responsabile Scientifico, la dottoressa Maria Laura Vinciguerra, medico estetico, omeopata ed omo-tossicologa:” Il convegno, sin dal 2015, si propone di offrire ai medici ai biologi, ai farmacisti, ai fisioterapisti e agli psicologi, un’ampia visione delle ultime novità nei diversi campi della medicina: Medicina Estetica, Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale, Tricologia, Ginecologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Nutrizione e Benessere Globale. Nell’edizione di quest’anno ho voluto trattare il tema della violenza sulle donne visto da vari punti di vista: quello medico – estetico; quello della chirurgia plastica; quello psicologico e anche dal punto di vista della tricologia e della dermatologia perché sappiamo che gli eventi stressogeni possono agire anche a livello della cute e dei capelli. Importante il ruolo della chirurgia plastica e della medicina estetica per il benessere psicologico e per la risoluzione, ove possibile, delle lesioni da violenza, anche dal punto di vista uro-ginecologico”. Ad aprire i lavori da remoto, da Duba, è stato il professor Emanuele Bartoletti, Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica, che ha parlato dell’edema palpebrale tardivo dopo infiltrazioni di acido ialuronico nel tear through precisando che: “La Medicina Estetica è una Medicina tradizionale che serve a correggere dei difetti nel momento in cui siano presenti. Il primo obiettivo della Medicina Estetica è la prevenzione”. Il Professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, ha spiegato il ruolo che ha l’intelligenza artificiale nella prevenzione del melanoma:” Rappresenta il futuro, sia sotto l’aspetto diagnostico, sia terapeutico. In campo oncologico si può anticipare la diagnosi e di poter intervenire efficacemente e a grantire delle prestazioni appropriate, cioè personalizzate”. La Professoressa Roberta Lovreglio, Dermatologa, Coordinatore del Centro di Medicina Estetica Oncorigenerativa (CRE) della LILT. Le tematiche, come sempre, sono state affrontate a 360° con un’ampia visione delle ultime novità nei diversi campi”. L’Onorevole Guido Milanese, Presidente Onorario del convegno, ha sottolineato il carattere nazionale e internazionale dello stesso:” Viene trattato tutto ciò che attiene alla medicina del benessere che spazia in tutti i campi delle varie specializzazioni della medicina in modo particolare la parte che controlla la condizione dell’equilibrio psico-neuro-endocrino che si riferisce all’integrazione tra mente (psiche), sistema nervoso e sistema endocrino”. Il professor Franz Baruffaldi Preis, Direttore di Chirurgia Plastica e Centro Ustionati e Capo Dipartimento del DEA del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ha parlato della chirurgia plastica al servizio delle donne con tumore alla mammella:” L’intervento di tumore alla mammella va fatto in strutture che abbiano la Breast Unit, ossia dei centri multidisciplinari di senologia con tutti gli specialisti all’interno. Al Niguarda effettuiamo degli interventi di microchirurgia del seno che durano anche otto ore e che richiedono a volte la terapia intensiva”. Il dottore romano Erik Geiger, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, ha sottolineato l’importanza di effettuare una corretta diagnosi prima di un intervento di chirurgia della mammella:” L’errore nella diagnosi può portare ad un risultato insoddisfacente per la paziente. Bisogna comprendere quali sono le reali aspettative della paziente, in base a quelle che sono le sue caratteristiche anatomiche. Una comunicazione corretta è sempre alla base del rapporto medico – paziente: paziente che deve sapere che ci possono essere delle possibili complicanze che possono non portare al risultato che lei si aspetta”. Di Mastoplastica additiva ha parlato il dottor Carlo Magliocca, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica:” La Mastoplastica non è una semplice integrazione del volume del seno, ma una modifica della forma proporzionata a tutto il corpo. Bisogna fare un intervento su misura: bisogna cucire la protesi sulla paziente esattamente come un sarto fa con un vestito”. Delle asimmetrie facciali, “la faccia storta” hanno parlato il dottor Pasquale Piombino, Direttore della Struttura Complessa di Caserta, Professore Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale e la dottoressa Stefania Perrotta, Specialista in Ortodonzia, Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia dell’Università Federico II di Napoli, che ha spiegato che l’asimmetria facciale è abbastanza ricorrente:” Oscilla dal 30 al 35 % della popolazione. Ci sono degli apparecchi che possono correggere queste asimmetrie della mandibola. Nei casi più gravi si deve intervenire con la chirurgia maxillo-facciale per ripristinare l’armonia facciale”. Del ripristino del sorriso nella cheilognatopalatoschisi ha parlato il dottor Gregorio Laino, Professore Ordinario di Chirurgia Orale. Direttore della Clinica Odontoiatrica dell’AOU “Luigi Vanvitelli”. Da remoto da Dubai è intervenuta la dottoressa Loredana Cavalieri, Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, che ha parlato del PRP in Medicina Estetica. Di Tricologia ha parlato la professoressa Fiorella Bini, Specialista in Dermatologia e Venereologia, Past President della Società Italiana di Tricologia (SITri), cofondatrice del “Gruppo di Tricologia Oncologica”, che ha raccontato un particolare caso clinico e spiegato quali sono le moderne tecnologie usate per curare la caduta dei capelli:” La fotobiomodulazione che consiste nell’utilizzo delle luci per la rigenerazione dei capelli. Per quanto riguarda i medicinali usiamo la finasteride che aiuta a rallentare la perdita di capelli e a favorirne la ricrescita”. La dottoressa Bini ha anche spiegato le cure per le donne oncologiche, soprattutto quelle affette da tumore al seno che più di tutti provoca la caduta dei capelli:” L’8% delle pazienti rifiuta la chemioterapia per la paura di perdere i capelli. La caduta dei capelli si può rallentare e in qualche caso anche minimizzare attraverso alcuni presidi come i caschetti refrigeranti. Si devono aiutare le pazienti, sia dal punto di vista emotivo, sia per quanto riguarda la ricrescita dei capelli, intervenendo con vari farmaci e presidi a condizione però che si faccia in adeguate fasi della ricrescita per evitare il fallimento del tentativo. La Società Italiana di Tricologia, attraverso un gruppo di tricologia oncologica, si occupa da tempo di come assistere le donne dopo il trattamento oncologico per la ricrescita dei capelli. Dal 11 di novembre è nata l’associazione” Oltre la Terapia” che ha l’obiettivo di curare la perdita dei capelli nelle pazienti oncologiche insieme ad altre figure professionali”. Il Dottor Davide De Concilio, in rappresentanza del radiologo e senologo Gaetano Pellegrino, Specialista in Diagnostica per Immagini, Responsabile del “Centro Medico Percorso Senologico” di Salerno, ha sottolineato l’importanza della diagnostica per immagini negli interventi di chirurgia della mammella:” Un tempestivo riconoscimento di tumori mammari, specie in giovane età, può fare un enorme differenza sulla sopravvivenza e qualità di vita della donna. La possibilità di fare diagnosi in stadi molto precoci consente di effettuare trattamenti chirurgici più conservativi piuttosto che demolitivi come le mastectomie”. Il dottor De Concilio ha spiegato anche le applicazioni principali in ambito senologico dell’Intelligenza Artificiale:” La CAD che costituisce un’aggiunta potenziale molto valida al lavoro del radiologo senologo, e la Radiomica che consiste nell’analisi di alcuni dati non visibili all’occhio umano che possono dare grandi informazioni sulla natura delle lesioni segmenta”. Il dottor Attilio Maurano, già Direttore della UOC di Endoscopia Operativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ha parlato dell’obesità e dei problemi gastroenterologici:” L’obesità è un problema in crescita che riguarda già l’età infantile: comporta disturbi gastrointestinali, anche il reflusso gastroesofageo, e aumenta il rischio di ernia. Anche il diabete ed il cancro del colon – retto sono legati all’obesità. È importante la prevenzione: fare esami endoscopici che possono salvarci la vita”. Il professor Paolo Persichetti, Direttore dell’UOC di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso l’Università Campus Bio Medico di Roma ha parlato della violenza estetica mediatica:” Le nuove generazioni, ma non solo, vedono l’apparire più importante dell’essere. Ciò è aggravato anche dai media che incidono sull’equilibrio psico fisico dei pazienti sviluppando un crescente disagio psicologico. La medicina ecologica che ricerca l’equilibrio tra interiorità ed esteriorità, potrebbe essere una possibile soluzione. L’equilibrio si raggiunge esaminando il paziente nella sua più profonda verità: ricercando in sé stesso l’equilibrio e la bellezza che è propria in ognuno di noi”. Il dottor Pasquale Abbruzzese, Professore a contratto del Master Universitario di II Livello in Medicina Estetica, Università degli Studi Federico II di Napoli ha sottolineato la difficoltà che le donne hanno nello scegliere il materiale adatto per risolvere i suoi problemi estetici:” Se la paziente ha bisogno di avere un bell’aspetto in breve tempo dobbiamo usare l’Acido Ialuronico che dà un effetto immediato. Possiamo usare invece dei materiali che svolgono un’azione rigenerativa, come il Polilattico o le Cellule Staminali, che però hanno dei tempi fisiologici più lunghi”. Di Medicina Rigenerativa e del suo utilizzo per il miglioramento delle cicatrici cutanee ha parlato la dottoressa Rachele Sorrentino, Medico di Medicina Generale e formato in Medicina Estetica, Salerno. Del Ripristino volumetrico del volto post-dimagrimento: efficacia della tecnica multilayer mediante utilizzo di acido ialuronico ha parlato il dottor Alberto Diaspro, Specialista in Chirurgia Maxillo-facciale, Torino. Focus sui glutei: approccio medico estetico con acido polilattico ha parlato il dottor Carmine Papa, Specialista in Anestesia e Rianimazione, Master Universitario in Medicina Estetica. Docente al Master in Medicina Estetica, Università di Tor Vergata, Roma. Delle buone pratiche di medicina estetica ed il ritrovamento del benessere delle donne vittime di violenza ha parlato il dottor Dario Dorato, Consigliere Scuola Internazionale di Medicina Estetica, Fondazione Carlo Alberto Bartoletti. Del ruolo del Medico Estetico in Oncologia e delle indicazioni e controindicazioni alle terapie di Medicina Estetica h parlato la dottoressa Gloria Trocchi, Specialista in Medicina Interna. Vice Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica – SIME. Coordinatore Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e del Benessere Psicofisico nella Patologia, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola. Di Chirurgia Rigenerativa e di autosomi ha parlato il dottor Ciro De Sio, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Di Ultrasound imaging in Aesthetic Medicine. Evoluzione/Rivoluzione nei trattamenti estetici del viso ha parlato il dottor Giuseppe Serpieri, Specialista in Chirurgia Vascolare – Medico Estetico a Londra, Milano, Torino, Roma, Fondatore della Dr Serpieri Aesthetics Training Academy, London. Di Trattamento delle cicatrici con campi elettromagnetici, microcorrenti e vacuum ha parlato la dottoressa Laura Piombino, Specialista in Scienza dell’Alimentazione. Consigliere Nazionale Società Italiana di Medicina Estetica. Degli effetti del sole sulla cute: di Fotoesposizione e Fotoprotezione ha parlato la dottoressa Serena Lembo, Professore Associato Malattie Cutanee e Veneree, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Scuola Medica Salernitana dell’Università di Salerno. Di Rigenerazione, immortalità, longevità nell’ottica della Medicina Estetica ha parlato il professor Pier Antonio Bacci, già Professore di Flebologia e Chirurgia Estetica, all’Università di Siena. Docente Master MAME, nella stessa Università. Di microbiota e dermobiota ha parlato il dottor Giovanni Alberti, Specialista in Medicina dello Sport. Presidente Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano – ODV”. Della “Skin Longevity”: dell’importanza della Pelle Sana e Giovane nell’Era della Healthspan ha parlato la dottoressa Annarosa Catizzone, Segretario della Società Italiana di Medicina Estetica. A spiegare come i capelli possano esprimere il dolore, dal trauma acuto fino alle forme croniche: dal telogen effluvium acuto all’ombra dell’alopecia cronica, è stata la dottoressa Rosa Giannatiempo, Medico Tricologo, Coordinatore Nazionale Delegati Regionali della SITRI. Di make-up camouflage a sostegno delle lesioni traumatiche, chirurgiche, congenite, dermatologiche e tricologiche ha parlato a dottoressa Rita Parente, Docente di tecniche di Camouflage e Dermopigmentazione, Direttrice del centro benessere Sempiù RiparDaySpa, Direttrice della scuola di Estetica SEM PIU’ di Caserta. Di ricostruzione della parete addominale dopo la gravidanza ha parlato il dottor Stefano Santoro Dirigente Medico della UOC di Chirurgia Plastica del Policlinico universitario Campus Bio-Medico. Di Vulvodinia e sessualità ha parlato il dottor Mario Passaro, Specialista in Ginecologia. Segretario Regionale Aogoi Campania. Segretario SCCAL. Consigliere Nazionale Agite. Delle caratteristiche psicologiche e dei risvolti negativi della Vulvodinia ha parlato il dottor Davide De Vita, Direttore U.O.C. Ostetricia -Ginecologia PO, Santa Maria della Speranza, Battipaglia, ASL SA. Di Fertility Sparing ha parlato il dottor Salvatore Ronsini, Dirigente Medico. Referente per UOC Ostetrica e Ginecologia ASL Salerno. Della ripresa sessuale dopo un intervento di prostatectomia ha parlato il dottor Rocco Papalia, Professore Ordinario di Urologia, Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Della prostata: croce e delizia del maschio ha parlato il rappresentante del dottor Paolo Verze, Professore Associato di Urologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno e Direttore della U.O.C. Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. Delle problematiche urologiche ha parlato nel suo intervento: “La forza di parlare il coraggio di ascoltare” il dottor Antonio Brando, Dirigente Medico I livello, incarico professionale Alta Specializzazione Day Surgery, U.O.C. Urologia, Avellino. Di Violenza di genere: (non soltanto) repressione penale ha parlato l’avvocato penalista Andrea Castaldo, Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno. Degli aspetti medico-legali nei casi di violenza, ha parlato il professor Alessandro Santurro, Associato di Medicina Legale presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria – Scuola Medica Salernitana, Università degli Studi di Salerno che ha ricordato che:” L’OMS definisce la violenza contro le donne una grave violazione dei diritti umani e un problema di salute pubblica globale. Si stima che quasi una donna su quattro ragazze adolescenti nella fascia di età tra i 15-19 anni abbia già subito una violenza fisica e /o sessuale da parte del partner almeno una volta nella vita. È stato da poco emanato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Piano Strategico Nazionale contro la violenza sulle donne”. La dottoressa Isabella Imbimbo, Psicologa Psicoterapeuta, Ricercatrice scientifica presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha presentato un focus sulle donne con Parkinson e sulla medicina di genere:” In Italia le persone con Parkinson sono circa 300.000, e la prevalenza è maggiore negli uomini (60%) ma le donne presentano diagnosi più tardive, maggiore ansia e depressione e un maggiore impatto sulla qualità della vita. Le donne con disabilità vivono spesso un conflitto tra immagine corporea e percezione di sé. La violenza di genere è un fenomeno strutturale e multidimensionale che, nelle donne con disabilità assume una doppia valenza: di genere e di condizione fisica. Questa duplice vulnerabilità amplifica il rischio di abuso, esclusione e negazione dei diritti fondamentali tra cui quello della cura, all’autonomia e alla dignità”. Di obesità ha parlato la dottoressa Annalisa Giordano, Biologa Nutrizionista, M. Sc Università Vanvitelli di Caserta, Membro Comitato di indirizzo CCddS di Scienze Biologiche e Biotecnologie, Biologia, Molecular Biotechnology e Scienze degli alimenti e della Nutrizione Umana Università, Vanvitelli di Caserta. Dell’Alimentazione nelle diverse fasi della vita di una donna ha parlato da remoto la dottoressa Rita Schiano di Cola, Dietista. Nutrizionista. Coordinatrice attività Obesity Center, Pineta Grande Hospital. Il dottor Massimo Bonucci, Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche presso l’Humanitas di Roma, Presidente della Fondazione ARTOI per l’Oncologia Integrata e Co-Presidente della Global Taskforce Oncologia Integrata, ha parlato di prevenzione, salute e bellezza:” I tumori sono in crescita, soprattutto quelli del tratto gastroenterico. È importante seguire una sana alimentazione: la Dieta Mediterranea è quelle che ci dovrebbe offrire una maggiore garanzia, ma dovremmo tornare all’ alimentazione dei nostri nonni che mangiavano sano, con molte meno calorie, proteine e zuccheri. Noi mangiamo troppi cibi ultra lavorati; dovremmo trovare dei cibi sani che noi stiamo cercando: lo stiamo facendo con la pasta, attraverso degli studi con l’Università di Salerno. Abbiamo le “Paste della Salute” fatte con grani antichi che non hanno caratteristiche di additività, pesticidi e altro e danno benefici al nostro organismo”. Di Longevità 2.0: Omega-3 nell’Era della Medicina di Precisione ha parlato la dottoressa Stefania Folloni, Medico Nutrizionista e Medico Estetico di Trento. Di Chrono-nutrition and healthy Aging ha parlato la dottoressa Francesca Finelli, Biologa Nutrizionista. Specialista in Scienze dell’Alimentazione, A.O.S.G. Moscati di Avellino. Di Tirzepatide plus low Energy Ketogenic Therapy: un sinergismo che va oltre la perdita di peso ha parlato il dottor Luigi Schiavo, Professore associato di nutrizione umana e dietetica applicata presso il dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” Università degli studi di Salerno. Dopo i saluti del Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo, tante sono state le novità presentate dagli importanti relatori che hanno anche moderato le sessioni: Pasquale Abbruzzese, Giovanni Alberti, Pier Antonio Bacci, Lina Baldascino, Emanuele Bartoletti, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, Fiorella Bini, Massimo Bonucci, Gerardo Botti, Antonio Brando, Andrea Castaldo, Annarosa Catizzone, Loredana Cavalieri, Giancarlo Conticchio, Gianpiero Cotugno, Romualdo Crescenzo, Giovanni D’Angelo, Marina D’Aniello, Egidio De Bonis, Ciro De Sio, Davide De Vita, Alberto Diaspro, Dario Dorato, Francesca Finelli, Stefania Folloni, Gaetano Gargiulo, Erik Geiger, Rosa Giannatiempo, Annalisa Giordano, Isabella Imbimbo, Gregorio Laino, Serena Lembo, Roberta Lovreglio, Carlo Magliocca, Gabriella Marotta, Attilio Maurano, Filippo Melchiorre, Pasqualina Memoli, Carla Milanese, Guido Milanese, Carmine Papa, Rocco Papalia, Rita Parente, Mario Passaro, Annarita Patriarca, Gaetano Pellegrino, Luisa Pellegrino, Stefania Perrotta, Paolo Persichetti, Laura Piombino, Pasquale Piombino, Giovanni Ricco, Salvatore Ronsini, Maria Bruna Santoni, Stefano Santoro, Alessandro Santurro, Rita Schiano Di Cola, Luigi Schiavo, Francesco Schittulli, Francesco Scozia, Giuseppe Serpieri, Francesca Sguazzo, Rachele Sorrentino, Gloria Trocchi, Cinzia Ugatti, Paolo Verze, Maria Laura Vinciguerra, Alessandro Weisz. Interessante il dibattito sul tema della violenza sulle donne, moderato dalla giornalista Cinzia Ugatti, durante il quale sono intervenuti: il Viceprefetto Nicola De Stefano che ha spiegato che non c’è una riduzione dei casi di violenza sulle donne e dei femminicidi:” Lo standard si mantiene sostanzialmente stabile. Questa problematica va affrontata a livello multisettoriale e multistituzionale: si sta creando a livello nazionale una sorta di cabina complessa per dipanare un fenomeno che costituisce una grande ferita per la comunità”; il Colonnello Filippo Merchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno che ha spiegato l’importanza dell’ascolto :” In Italia sono aumentate le donne che denunciano le violenze subite, e questo può essere considerato un aspetto positivo, anche se purtroppo aumentano anche i femminicidi. C’è bisogno di una maggiore sensibilizzazione di tutti sulla tematica. È importante creare una rete coesa tra tutte le istituzioni e non solo che deve sostenere le donne vittime di violenza”; l’avvocato Gabriella Marotta Presidente dell’associazione “Sportello Rosa” ha spiegato che l’associazione promuove iniziative pensate per la prevenzione della violenza di genere e la violenza sui minori:” Creiamo uno spazio sicuro ed accogliente, dove tutti possono trovare ascolto, aiuto, comprensione e supporto per uscire dalla violenza. Tra i tanti progetti avviati c’è anche la creazione di un tavolo tecnico interistuzionale permanente sulla violenza di genere che ha sede presso la Provincia di Salerno. Abbiamo avviato anche il progetto nazionale delle “Cassette Rosse” che abbiamo distribuito sul territorio nazionale dove le donne possono inserire le loro richieste di aiuto, le loro denunce”; il professore Andrea Castaldo, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Salerno, ha annunciato che è stato presentato al Senato il testo del disegno di legge di iniziativa governativa recante l’introduzione del delitto di femminicidio:” Il testo, nell’Articolo 577- bis recita “ Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”. Il professor Castaldo ha anche spiegato l’introduzione nel reato di violenza sessuale di una nuova formulazione secondo la quale:” Chiunque compia, faccia compiere ovvero subire atti sessuali a un altro individuo in assenza del consenso libero e attuale, è punito tramite la pena della reclusione da sei a dodici anni”; l’Onorevole Guido Milanese, Specialista in Psichiatria e Psicoterapia, da Presidente Onorario del Convegno e in rappresentanza del governo ha portato i saluti dell’Onorevole Annarita Patriarca, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, e spiegato che siamo passati da una società di tipo patriarcale ad una società in qualche modo matriarcale:” Basta pensare alle donne che lavorano, accudiscono la casa, educano i figli: l’uomo ormai rincorre la donna non avendo più la possibilità di starle dietro. Quando un uomo non riesce più a stare dietro alla donna, non riesce più a tenerle testa e non ha capacità di dialogo, mette in campo le proprie caratteristiche genetiche che sono: la forza, l’aggressione, la violenza. Oggi viviamo una violenza costante mancando la condivisione e il rispetto degli altri”.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...