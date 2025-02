Al via la nuova campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale

(Adnkronos) – Prende il via la nuova campagna sulla sicurezza stradale di Autostrade per l’Italia, in partnership con la Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, per sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza della guida corretta. La campagna ricorda l’importanza di rispettare le regole della strada quando ci si avvicina ad un cantiere e in presenza di persone a lavoro: dall’attenzione alla segnaletica, al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità. Dietro ogni persona con il caschetto o un gilet catarifrangente, c’è un lavoratore, ma anche un padre che hanno una figlia o un affetto che li aspetta a casa. Bisogna rispettare le regole della strada, chi lo fa proteggere sé stessi ma anche chi lavora per migliorare la sicurezza e il comfort di chi viaggia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

