Toyota supporta i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

(Adnkronos) –

Toyota, in qualità di partner globale di Special Olympics e Mobility Partner dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

, ha avviato la consegna delle prime vetture destinate all'evento, che si svolgerà dall'8 al 15 marzo 2025. La flotta, pensata per soddisfare le esigenze di mobilità di questa manifestazione internazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettive, garantirà spostamenti sicuri, accessibili e a basso impatto ambientale per stakeholder, personale, volontari e ospiti. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di Toyota Motor Italia a Roma, alla presenza di Miroslaw Krogulec, Vice President Sports di Special Olympics Europe Eurasia, Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025, e Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.





Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager del Comitato Organizzatore, ha dichiarato: "Toyota Motor Italia sta sostenendo con determinazione l'organizzazione di un evento di rilevanza internazionale dedicato ad atleti con disabilità intellettive. Un evento multidisciplinare di questa portata richiede una sinergia straordinaria tra diversi settori. La disponibilità di una flotta di veicoli elettrificati offerta da Toyota rappresenta un contributo essenziale per garantire spostamenti efficienti, sostenibili e sicuri."



Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha dichiarato: "È per noi un onore avviare questo percorso verso Torino 2025 con la consegna della flotta. Si tratta di una collaborazione in cui innovazione tecnologica e valori condivisi si fondono per sostenere un evento che celebra inclusione e coraggio. I veicoli forniti rappresentano al meglio la nostra filosofia multi-tecnologica, che abbraccia soluzioni Full Hybrid, Plug-In Hybrid, Full Electric e Fuel Cell a idrogeno. Offrire una mobilità sostenibile, sicura e accessibile è il nostro impegno quotidiano, in linea con lo spirito di Special Olympics, che ci ispira con la forza e la determinazione degli atleti."

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)