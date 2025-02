TC8 presente al Mobility Hub 2025

(Adnkronos) –

TC8 annuncia la propria partecipazione al Mobility Hub 2025, il più importante evento B2B sulla Mobility Transformation, che si svolgerà il prossimo 25 febbraio, presso l’UNAHOTELS Expo Fiera Milano.

TC8 è una società fondata nel 1951, Beijing Auto Works (BAW) ed è la seconda impresa automobilistica su larga scala ad esser stata creata in Cina. TC8 esporrà il modello BAW1, quadriciclo elettrico di categoria L7 guidabile a partire dai 16 anni e sarà disponibile in tre versioni: trasporto persone a 2 e 4 posti, trasporto merci a 2 posti.



BAW1 offre un equipaggiamento completo con ABS, EBD, ESP, air bag, radio, bluetooth, doppio display da 10,25 pollici ad alta definizione con funzioni di connessione. Terminano le dotazioni di serie la presenza anche del climatizzatore, comando porte a distanza, retrocamera, monitoraggio pressione pneumatici. Il prezzo sarà di 9.990 euro + iva inclusi dei nuovi incentivi governativi previsti per questo mese di marzo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

