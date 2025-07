Al via il Giffoni Film Festival

#Giffoni55, diventiamo umani: al via domani l’edizione del Festival necessario. 5000 giurati sono pronti a colorare la Multimedia Valley e riempire di emozioni e meraviglia Giffoni: fino al 26 luglio, saranno oltre 200 i protagonisti del mondo del cinema, dello sport, delle istituzioni, della cultura e della musica con un programma intenso, orgoglio del Made in Campania in Italia e nel Mondo declinato sul tema Becoming Human. Un monito, più che un semplice tema, a recuperare la nostra dimensione umana.

“Finalmente ritorna il grande Giffoni – le parole dell’ideatore e fondatore Claudio Gubitosi -. Sento forte l’attesa di restituire ai nostri giovani spazio e voce in questo luogo che possiamo definire magico. L’energia è fortissima. Abbiamo realizzato un progetto creativo intenso e di grandissimo livello. Auguro a tutti un buon festival e tanta voglia di scoprire il senso dell’amicizia e il valore dello stare insieme”.

L’inaugurazione si terrà alle 16.15 nella Cittadella del Cinema, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alla presenza di autorità civili e militari. Alle 16.30 De Luca saluterà le giurie in sala Truffaut, con 5000 giurati, provenienti da 30 nazioni. Per il taglio del nastro ospiti d’eccezione Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e patron della SSC Napoli, atteso per l’incontro nella sezione IMPACT! alle ore 15:00, e il professor Paolo Ascierto, tra i più grandi ricercatori al Mondo, che riceverà il riconoscimento di Giffoni dai ragazzi della sezione IMPACT!

Il programma della Sala Truffaut si aprirà alle 15:45 con Bebe Vio Grandis, campionessa paralimpica e simbolo di determinazione, energia e resilienza. Un dialogo diretto e personale con i juror tra sport, inclusione e sfide quotidiane affrontate insieme alla sua Academy. Alle 18, sarà invece la volta di Nek, cantante, musicista e autore: tra musica e parole, per un incontro speciale con uno degli artisti più apprezzati del cantautorato italiano.



UNICORNI, il nuovo film di Michela Andreozzi – in uscita il 18 luglio con Vision Distribution – sarà l’anteprima di #Giffoni55: appuntamento alle 19 in sala Truffaut con l’opera interpretata da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini che, insieme alla regista, incontreranno i giurati di Giffoni. A completare il cast Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani. Lucio (Edoardo Pesce) è sposato con la bella Elena (Valentina Lodovini).

Per la sezione IMPACT! alle 11.50 sarà la volta di uno degli incontri che si preannunciano più toccanti e partecipati, quello con la famiglia Regeni e l’avvocato Alessandra Ballerini in collegamento. Alle 12.40 sul palco saliranno gli esponenti dell’associazione Ali della mente con il questore di Caserta Andrea Grassi. Alle 15 con Leap Motor – Gruppo Noviello un ragionamento sulla mobilità sostenibile e alle 16 il panel dal tema “Barriere invisibili: diminuire le disugualianze per l’accesso ai sogni e al futuro” con l’Università degli studi di Napoli Federico II e Save the children. Alle 17, l’iconica giornalista Giovanna Botteri che ha raccontato e continua a raccontare alcuni dei momenti più significativi della storia.

Saranno 140, inoltre, gli aspiranti attori e attrici a prendere parte ai workshop dedicati al mestiere dell’attore. Alle 14.30 in sala Blu, il workshop Open Lab in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Alle 15, masterclass con L.A.R.A. (Libera associazione rappresentanti artisti). Saranno presenti Emanuela Volpe (agente cinematografica), Maurilio Mangano (casting director), Simone Gattoni (producer), Benedetta Lucherini e Gianluca Pignatelli (uffici stampa).

Per la sezione Giffoni Food, alle 16.30, al chiostro del Convento San Francesco, il cooking show di apertura powered by Terraorti. Alle 17.30 ci sarà Elena Spisni@bastachesiapasta per un workshop sulla pasta fatta a mano. In contemporanea talk e mentorship con Maria Rosaria Sica, giornalista de Il Sole 24Ore e conduttrice di programmi gastronomici.

Spazio anche all’arte, con l’inaugurazione della mostra del Maestro Francesco Raimondi nell’area lounge della Multimedia Valley.

La sezione Giffoni Sport si apre alle 15 con il benvenuto agli ambassador, 50 ragazzi dai 16 ai 30 anni provenienti da ogni parte d’Italia: alle 17.00 il taglio del nastro della Lete Sport Arena al parco Hollywood: uno spazio aperto a tutti, giffoner e pubblico generico, nel quale ogni giorno dalle 16:30 alle 20:00, grandi e piccini potranno cimentarsi con varie discipline olimpiche, con istruttori federali e accademie del territorio in collaborazione con FIGC, FIS, FIJLKAM, FISR, FIPE e con gli Enti di Promozione Sportiva ASI, ENDAS, OPES. Dopo l’incontro con Bebe Vio Grandis, alle ore 17:00 gli sport ambassador si confronteranno con Lorenzo Minotti, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, nella sala Domenico De Masi.

I film in concorso di domani sono Tomorrow I’ll be brave di Bernd Sahling (Germania), Ella & Friends – Operation Otter di Elin Bronblom (Finlandia), mentre per la sezione Parental Experience c’è La vita da grandi di Greta Scarano(Italia). Per gli eventi speciali di Parental Experience, alle 16, in sala Galileo, il panel della Fondazione Terna con il progetto “Energia: futuro semplice! Con i vostri figli, verso il mondo di domani”. A seguire, alle 16.45, Hygieia Mutua, con “Promuovere il benessere: prevenzione e sostegno per i giovani e le loro famiglie”.

E poi il grande programma serale. Alle ore 18:30 si parte con il Giffoni Street Fest, in collaborazione con Casa del contemporaneo – Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura, unico in Campania, che promuove lo sviluppo delle arti sceniche, performative e visive con particolare riferimento ai linguaggi innovativi di spettacolo dal vivo che si rivolgono all’infanzia, adolescenza e giovani. Il parco Pinocchio si riempirà di sorrisi con il teatro di figura; alla stessa ora in piazza Lumière, attrazioni e laboratori per bambini; in piazza Umberto I clowneria, giocoleria e acrobatica; alle 19:00 alla Cittadella del Cinema e alle 19.30 in piazza Umberto I, il progetto Sonora e a seguire, alle 20, i burattini dei fratelli Ferraiolo.

Alle 20.30 il Giardino degli Aranci si trasformerà nel Posto delle Favole: un luogo incantato dove amministratori locali e talent racconteranno fiabe e storie emozionanti ai più piccoli. Ad aprire questa speciale sezione del programma, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e successivamente Nek. Seguirà il grande cinema sotto le stelle con la rassegna Celebration Nights: dalle ore 22:00 la proiezione di La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, in occasione dei cento anni dall’uscita in sala.

E poi la grande energia del Giffoni Music Concept: ad accendere l’Arena Piazza Fratelli Lumiere il ritmo e l’energia de La Dolcevita: alle 19 in sala Lumiere il contact tour junior, un party di benvenuto speciale per i Generator, con Marco Montefusco e Orlando Clanci voice. Ai talent musicali, quest’anno, verrà consegnato il Grifone 3D: reinterpretazione contemporanea dell’emblema storico del Festival, realizzato grazie alla divisione di stampa 3D industriale di Dedem, azienda simbolo del Made in Italy che investe ogni giorno sull’innovazione, valorizzando il nuovo senza mai perdere la forza delle proprie radici. Disegnato da Andrea Armaleo e prodotto con tecnologia MJF di HP in PA12 – materiale resistente e a basso impatto ambientale – il Grifone 3D è un oggetto scultoreo ed elegante, iconico e innovativo, in cui convivono richiami alla musica, al cinema e al linguaggio dei giovani.

