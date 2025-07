L’Artista del rame, Vittorio Villari, nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”.

“Un Rotary tra la gente, per le strade, tra le diverse realtà del territorio alle quali dare un sostegno con il nostro operato”. È questo il Rotary che vorrebbe il nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, il noto imprenditore Vittorio Villari, “Maestro ramaio”, che ha ricevuto, emozionato, il collare e lo spillino dal presidente uscente Lucio De Caro in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato San Severino. Vittorio Villari, che sei anni fa ha già ricoperto la carica di Presidente del Club è pronto per una nuova sfida:” Con grande entusiasmo, insieme a tutti i soci, cercheremo di seguire il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, l’italiano Francesco Arezzo: saremo “Uniti per fare del bene” insieme ad altre associazioni ed enti del territorio. Approfondiremo tematiche importanti quali: il disagio giovanile, psicologico e nutrizionale; l’ambiente, le nuove forme di povertà, il disagio degli anziani, la violenza di genere, l’alcolismo e il bullismo. Ci impegneremo anche a valorizzare il patrimonio umano e socio – culturale del nostro territorio, recuperando la memoria di persone, luoghi e tradizioni che hanno dato lustro ai nostri luoghi e che sono stati dimenticati”. Il Presidente Villari proseguirà alcuni dei progetti tradizionali del Club, tra i quali le “Domeniche della Salute” e “Aggiungi un pasto a tavola”, ideato dal Past President Antonino Sessa, realizzato in collaborazione con il “Banco Alimentare”, diretto da Roberto Tuorto, e con la “Caritas Diocesana”, diretta da don Antonio Romano, dedicato alle persone della Valle dell’Irno che vivono nel disagio. Il Presidente Vittorio Villari ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Lucio De Caro; Presidente Incoming Aldo Caggiano; Vice Presidente Domenico Ferrara; Segretario: Fulvio Leo; Segretario Esecutivo Sabatino Salvati; Tesoriere Gaetano Apostolico; Prefetto Luca Tepedino; Co Prefetto Michele Galderisi; Formatore Antonino Sessa; Presidente Commissione Rotary Foundation Michele Galderisi; Presidente Commissione Effettivo Giancarla Sellitto; Presidente Commissione Progetti Angelo D’Auria; Presidente Immagine Pubblica Donato Loria e Lucio De Caro; Presidente Commissione DEI Antonino Sessa e Sonia Sorgente; Presidente Commissione Amministrazione Claudia Petraglia e Maria Rosaria Fortunato; Presidente Commissione Sport Giuseppe Forestiero; Delegati Interact Corrado di Gaeta e Marcello De Leo; Presidente Commissione “Domeniche della Salute” Carmelo Orsi; Presidente Commissione Polio Plus Alfonso Sellitto, Angelo De Caro, Giuseppe Brunone; Presidente Commissione Eventi e Gemellaggi Rosario Bisogno e Gaetano De Santis; Presidente Commissione Etica e Cultura della Legalità Giuseppe Lupone e Antonio Scarpato; Presidente Commissione Ambiente Giuseppe Bruno Dell’Acqua; Presidente Commissione Sicurezza Stradale Mariella Di Ronza; Presidente Commissione Finanziaria Donato Loria, Vincenzo Bove; Presidente Commissione Azione Professionale Amedeo Li Bovi e Luca Tepedino; Presidente Commissione Rapporti con le Istituzioni Valeria Liguori e Antonino Sessa; Presidente Consulta Past President Fulvio Leo. Presidente “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati” Vincenzo Guglielmelli; Presidente “Interact Club Salerno Nord dei Due Principati” Giulia De Leo. Durante la serata è stata presentata, dalla Past President Giancarla Sellitto, la nuova socia del Club, Maria Rosaria Di Ronza. Il Past President Lucio De Caro ha ricordato alcuni dei tanti progetti e gli incontri organizzati durante l’anno rotariano: “ Il progetto “Le Domeniche della Salute” che ha visto coinvolti i medici rotariani e non che hanno effettuato degli screening gratuiti, per varie patologie, a favore delle persone indigenti del territorio; il progetto che ha visto coinvolti gli studenti del “Liceo Artistico Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, che hanno realizzato cinque busti e un tondo in ceramica raffiguranti i fondatori e i Magister della Scuola Medica Salernitana che sono stati donati alla città. Un progetto realizzato insieme ai presidenti dei cinque Club Rotary salernitani: “Salerno”, Presidente Rino D’Alessio; “Salerno Duomo”, Presidente Eduardo Grimaldi, “Salerno Est” (Presidente Edoardo Ventura); “Salerno Picentia” (Presidente Raffaele Brescia Morra)”. De Caro ha ricordato anche la serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Daniela Vessa Pezzuto, grazie alla quale sono stati raccolti fondi a favore di associazioni di solidarietà. De Caro ha anche ricordato l’importante dono fatto al Reparto di Ematologia e Trapianti di Cellule Staminali dell’AOU di Salerno dell’Ospedale Ruggi di Salerno, diretto dal professore rotariano Carmine Selleri:” Abbiamo donato un pianoforte a parete “Klingmann”, di colore bianco, e una targa che è stata apposta sulla parete dove è stato allocato il pianoforte sulla quale è stata scritta la bellissima frase:” “Ogni battito del cuore è una nota. Ogni respiro, un’armonia. Ogni giorno una melodia da suonare con coraggio”. Il dottor Lucio De Caro ha fortemente voluto che si realizzasse questo progetto:” Per dare un sollievo ai tanti pazienti che ogni giorno si recano presso il reparto di Ematologia del nostro ospedale: un vero fiore all’occhiello del Ruggi. Dove finiscono le parole inizia la musica che comunica grandi emozioni, capaci di aiutare a superare le fragilità che vivono i pazienti di questo reparto che sono seguiti con grande umanità da professionisti eccellenti”. Il Past President De Caro ha anche ricordato l’interessante convegno dedicato agli animali da compagnia intitolato “I love animals” ,organizzato con la collaborazione dei giovani rotariani del “Rotaract Club Campus”, presieduto da Mariano Melchionda, dell’ Interact Club presieduto da Giulia De Leo, e dall’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, al quale ha partecipato il dottor Orlando Paciello, Professore di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, e il dottor Marcello De Leo, Medico Veterinario nel Comune di Mercato San Severino, socio del Club. L’incontro con il professor Cosimo Risi, già Ambasciatore italiano a Berna, Docente di Relazioni Internazionali all’Università di Napoli, alla Luiss di Roma e all’Università di Salerno, giornalista e Past President del “Rotary Club Salerno” che in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Terre e guerre di Israele. Sette anni di cronache mediorientali”, edito da Luca Sossella Editore, intervistato dall’attore e regista teatrale Andrea Carraro, ha raccontato di quando ha vissuto a Tel Aviv e parlato del conflitto bellico che coinvolge Israeliani e Palestinesi. De Caro ha ricordato anche la serata dedicata alla presentazione del libro “La Banda Marino – La Resistenza antiunitaria nel Cilento tra conquista coloniale rivolta popolare e brigantaggio”, scritto dal Past President Angelo Gentile che, insieme agli autori del saggio introduttivo alla ristampa del libro di Filippo Mastriani “Il Brigante Pilone”, Carlo Avvisati e Angelandrea Casale, ha parlato del Brigantaggio. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” recitata da Padre Antonio Malandrino, Guardiano del Convento Francescano di Sant’Antonio di Mercato San Severino, sono intervenuti per un saluto: il Sindaco del Comune di Mercato San Severino, Antonio Somma; il Vicesindaco di Fisciano, Maria Grazia Farina; il Sindaco di Siano, Giorgio Marchese, il Past Governor, Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo, Marcello Fasano e il Presidente del “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati” Vincenzo Guglielmelli. L’ Assistente del Governatore Giuseppe Ascione ha portato i saluti del dottor Antonio Brando, Past Governor del “Distretto 2101”, mentre l’Assistente del Governatore, Alfredo Marra, ha portato i saluti del nuovo Governatore, l’architetto Angelo Di Rienzo. Il Past President Lucio De Caro ha conferito la “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary a: Loredana Leo, Antonella Cocurullo, Anna Rita Farina, e Giuseppe Forestiero. Ad impreziosire la serata è stata l’arpista Martina Landi, allieva del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, che ha eseguito alcune composizioni classiche per arpa. (Foto di Francesco Villari).

Aniello Palumbo

