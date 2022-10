Al cuore della…bellezza, a Salerno apre il primo store d’Italia della “terapia dell’anima” .

Davanti ad uno specchio, nelle frenetiche corse quotidiane, mettere in standby la vita e guardarsi dentro e gettare l’ancora di salvezza del cuore. Ripartire, rialzarsi, avere il coraggio di affrontare le battaglie e gli ostacoli che l’esistenza pone davanti. C’è un filo sottile che unisce il “sentirsi belle” e “farsi belle” ed è la corda dell’anima che Francesca Ragone “Beyouty” sta per toccare e far vibrare con la sua innovativa “Total Look therapy” che affonderà le radici proprio dove sono le sue: a Salerno aprirà il primo store su scala nazionale della “terapia della bellezza”. Un progetto che vede tra gli altri, la collaborazione con l’Associazione Sportello Rosa contro la violenza di genere e la violenza sui minori, guidata dall’avvocato Maria Gabriella Marotta.

Il taglio del nastro ci sarà il 27 ottobre (dalle ore 18 alle ore 20) nella centralissima piazza Portanova (via Masuccio Salernitano, 7) con una famosa madrina d’eccezione capace di arrivare al cuore di ogni donna ma anche con le delegazioni femminili della Us Salernitana 1919 e della “Nasce un Sorriso Salerno Basket ‘92”. Non un semplice store di cosmetici ma un vero e proprio luogo di incontro per darsi la mano e abbattere gli stereotipi, dove ci sarà sempre qualcuno pronto all’ascolto ma anche un angolo per fare pace con se stessi, attraverso la terapia dell’anima che si mescola tra il make up e i profumi, tra i colori e le essenze. Alle ospiti, ambasciatrici di bellezza ed inclusione, il compito di darsi la mano e infondere coraggio anche a chi sembra averlo perso. Un progetto ambizioso che parte dalle donne, per le donne e con le donne dove stringersi e curare tutti gli aspetti non solo estetici ma soprattutto del cuore. Dalla solidarietà alla professionalità, passando per l’autostima e uno stato di benessere che si può raggiungere soltanto imparando ad amarsi. Tutte le donne in difficoltà potranno usufruire di servizi gratuiti di consulenza di immagine ma non solo: imparare a “rialzarsi”. Ad “insegnarlo” ci sarà Francesca Ragone, sempre accanto e mai in “cattedra”: “Da oltre 10 anni accolgo, ascolto storie, i desideri di bellezza e di rinascita accompagnando le vostre vite con la mia Total Look Therapy. Ed eccomi qui, spinta ancora una volta dalle mie forze e dai miei sogni a dar vita ad una nuova parte di me, di tutte le donne – dichiara Francesca Ragone – apre il Beyouty Store, la seconda sede dedicata alla Total Look Therapy nel centro della mia amata Salerno. Un nuovo posto del cuore dove sarà possibile trovare tutti i miei prodotti, provarli e acquistare quelli giusti grazie ai consigli personalizzati delle mie Beyouty Ambassador. Tante le “chicche” e i servizi personalizzati che ho pensato di riservare a chi vorrà accompagnarci in questa nuova avventura, tra i quali sedute di Armotherapy, Self Makeup, Self Hairstyle e Total Look Sposa”. Esserci per se stesse, ascoltarsi e farsi bene tenendosi per mano, questa la mission di Francesca che è pronta ad imboccare la strada di un nuovo percorso, unico in Italia: “Ogni donna desidera star bene nella propria pelle, essere sicura di sè e mostrare al mondo la sua personalità e sentirsi bella. Una bellezza che parte da lei, dalla sua anima. Ogni giorno ci si può sentire così – conclude – puntando sulle caratteristiche che rendono uniche e speciali. Ognuno ha bisogno di alimentare la propria forza creatrice e quello spirito guerriero che tiene in piedi nonostante tutto, con il bisogno di se stessi. Il motto? Rinasci e riprenditi il posto che meriti, Be You, Be Beyouty”