Acne e sole: verità e falsi miti

Con l’arrivo dell’estate, molti pazienti affetti da acne si chiedono se l’esposizione al sole possa migliorare o peggiorare la propria condizione cutanea. Sui social e tra i consigli “fai da te” circolano numerose convinzioni, spesso errate, che rischiano di compromettere il benessere della pelle.

Facciamo chiarezza con l’aiuto della dermatologa Dott.ssa Alessia Maiorino, specialista in Dermatologia e Venereologia, e scopriamo cosa c’è di vero e cosa è solo un falso mito quando si parla di acne e sole.

M.C.: Il sole migliora l’acne?

Dott.ssa Alessia Maiorino: Parzialmente vero. Ma solo all’apparenza.

È comune notare un miglioramento temporaneo delle lesioni acneiche dopo i primi giorni di esposizione solare. Questo effetto è dovuto alla leggera azione antinfiammatoria dei raggi UV, che riduce l’arrossamento e la visibilità delle papule e pustole. Inoltre, l’abbronzatura tende a uniformare l’incarnato, mascherando momentaneamente le imperfezioni.

Tuttavia, questo beneficio è solo apparente e transitorio. Dopo qualche settimana, la pelle reagisce all’aggressione solare ispessendosi e aumentando la produzione di sebo. Questo può favorire un effetto rebound, con un peggioramento dell’acne anche più marcato rispetto alla fase iniziale.

M.C.: Il sole disinfetta la pelle?

Dott.ssa Alessia Maiorino: Falso.

È un mito molto diffuso che il sole “disinfetti” la pelle e secchi i brufoli. In realtà, l’esposizione eccessiva ai raggi UV danneggia la barriera cutanea, riducendo le difese naturali della pelle e alterandone il microbiota. Questo può aumentare l’infiammazione e rendere la pelle più vulnerabile all’acne e ad altre infezioni.

M.C.: L’acne si può curare meglio in estate?

Dott.ssa Alessia Maiorino: Dipende dal tipo di trattamento.

Alcuni farmaci topici o sistemici per l’acne, come i retinoidi o gli acidi esfolianti, rendono la pelle più sensibile alla luce solare, aumentando il rischio di macchie, irritazioni o scottature. Per questo motivo, durante l’estate è fondamentale personalizzare la terapia dermatologica, eventualmente sospendendo alcuni trattamenti fotosensibilizzanti e sostituendoli con prodotti più adatti alla stagione.

È importante seguire sempre le indicazioni dello specialista per evitare complicazioni e mantenere sotto controllo l’acne anche nei mesi più caldi.

M.C.: Esporsi al sole senza protezione aiuta contro l’acne?

Dott.ssa Alessia Maiorino: Assolutamente falso e pericoloso.

Una delle convinzioni più dannose è che non mettere la protezione solare favorisca il miglioramento dell’acne. Al contrario, i danni da esposizione solare non protetta – come invecchiamento precoce, scottature, macchie solari e rischio di tumori cutanei – sono ben documentati.

Chi soffre di acne deve utilizzare ogni giorno una protezione solare adeguata, scegliendo prodotti specifici non comedogenici, adatti a pelli grasse o a tendenza acneica.

M.C.: Il sole fa sparire i segni dell’acne?

Dott.ssa Alessia Maiorino: Falso.

L’abbronzatura può momentaneamente “camuffare” le cicatrici post-acneiche, ma non le elimina. Anzi, un’esposizione prolungata al sole può renderle più visibili e persistenti, poiché i raggi UV favoriscono la pigmentazione irregolare e l’ispessimento della pelle.

Per trattare efficacemente le cicatrici da acne, è necessario rivolgersi allo specialista che può indicare trattamenti dermatologici specifici come peeling chimici, laser frazionato o microneedling.

I consigli della Dott.ssa Maiorino per chi ha l’acne in estate

Protezione solare sempre: anche in città e nelle giornate nuvolose. Preferire filtri “oil free” e texture leggere.

No al fai da te: evitare di sospendere autonomamente i farmaci o di provare rimedi casalinghi.

Pulizia delicata: scegliere detergenti specifici per pelle acneica, ma non aggressivi.

Idratazione quotidiana: anche le pelli grasse necessitano di idratazione. Scegliere creme leggere e non comedogeniche.

Controlli regolari: prenotare una visita dermatologica per adattare la terapia al periodo estivo.

Il sole non è una cura per l’acne. Se mal gestito, può addirittura peggiorare la situazione. Per affrontare l’acne in modo corretto e sicuro anche durante l’estate, è fondamentale affidarsi a una guida esperta. Presso lo studio della Dott.ssa Alessia Maiorino a Salerno, offriamo un percorso dermatologico personalizzato per ogni tipo di pelle, con terapie mirate e sicure per tutte le stagioni.

