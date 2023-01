“A tutto jazz…si ricomincia”. Percorsi musicali al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava, sabato 14 con Stefano di Battista.

“A tutto jazz…si ricomincia”. Dopo la felice prima edizione con Gegè Telesforo, Walter Ricci e Serena Brancale, ritornano i seminari di musica jazz al Liceo Musicale De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni.

Si comincia con Stefano Di Battista Quartet, sabato 14 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, e, nei prossimi mesi, Nico Gori Quartet e Bosso/Mazzariello Tandem. Tre seminari che avvicineranno gli allievi a figure artistiche e professionali di grande prestigio. “A tutto jazz” è un progetto per percorsi jazz e nuovi linguaggi nei licei musicali finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa,promosso dalla L. n. 178 del 30 dicembre 2020. Abbiamo ottenuto anche quest’anno il finanziamento – dichiara la Dirigente scolastica Maria Alfano – perché abbiamo lavorato bene nel precedente. E’ una iniziativa che riconosce la valenza formativa e culturale del linguaggio jazz e, in senso più ampio, dei nuovi linguaggi musicali. Una bella opportunità per i nostri allievi”.

Stefano Di Battista Jazz Quartet è una formazione composta da Stefano Di Battista (sassofono), Amedeo Ariano (batteria), Jiulian Oliver Mazzariello (piano) e Dario Rosciglione (contrabbasso).

Leader del gruppo musicale, talento del Jazz italiano e uno dei più affermati a livello internazionale, il sassofonista Stefano Di Battista è noto al grande pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009 con Nicky Nicolai.