A Giffoni la Festa del Santo Patrono San Sebastiano venerdì 20.

La città di Giffoni Valle Piana è pronta a ospitare la festa del Santo Patrono della Polizia Municipale, San Sebastiano Martire. Il centro cittadino non accoglierà stavolta né attori, né giurati e neppure musicisti rock come ogni anno capita per la celebrazione del Festival del Cinema. Il 20 di gennaio 2023 Giffoni darà il benvenuto a centinaia di agenti e ufficiali della Polizia Municipale provenienti dai comuni di tutta la Regione Campania.

Le tante rappresentanze che hanno aderito alla manifestazione, saranno scortate da agenti e ufficiali della P.M. nonché da organizzazioni civili e militari e dai tanti sindaci che hanno aderito. Dietro ai gonfaloni colorati dei Comuni aderenti sfileranno anche i rappresentanti delle forze dell’ordine invitati: l’Arma dei Carabinieri, il Gruppo Carabinieri Forestale, La Guardia Di Finanza, la Polizia Di Stato, la Capitaneria di Porto, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Provinciale e i Vigili del Fuoco.



Nel gruppo faranno bella mostra i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che apriranno il corteo reggendo il tricolore.



Alla cerimonia sono stati invitati a presenziare il Prefetto e il Questore di Salerno, oltre al presidente della Regione Campania, della Provincia di Salerno e le rappresentanze politiche del territorio tra cui la senatrice giffonese Anna Bilotti.



Negli spazi della Giffoni Multimedia Valley, alle 16, è prevista la cerimonia dell’alzabandiera con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della banda musicale di Giffoni Valle Piana. Seguirà il corteo che sfilerà lungo le vie cittadine scortato da un picchetto misto in rappresentanza dei vari comandi di Polizia Municipale seguito dai gonfaloni e dalla rappresentanza di Giffoni Storica che, in costume, rievocherà la translazione della Spina Santa presso il santuario.



Lungo il percorso, accompagnati, come detto, dalla banda musicale e dalle varie rappresentanze militari e civili, la polizia municipale ricorderà i tanti colleghi di tutte le forze dell’ordine scomparsi o feriti nell’adempimento del proprio dovere.

Alle 17 il corteo raggiungerà la chiesa della SS.ma Annunziata e Santuario della Spina Santa in piazza Giovanni XXIII, dove sarà celebrata la messa. Dopo la funzione religiosa, i gonfaloni, le delegazioni, le auto di servizio e i colleghi tutti, riceveranno la benedizione con la Sacra reliquia custodita nel Santuario.

Alle 18.30 il corteo raggiungerà la sala Truffaut presso la Cittadella del Cinema dove il Sindaco saluterà tutte le autorità e le persone intervenute. Nell’occasione saranno consegnate le benemerenze e gli attestati di partecipazione agli agenti presenti. Seguirà un buffet offerto a tutti i presenti. La serata si concluderà in bellezza con una cena di gala tra colleghi ed amici che si intratterranno presso il Ristorante S. Francesco di Giovanni Bilotti.

«Sono soddisfatto e orgoglioso di aver organizzato con il comando di P.M. la festa di San Sebastiano a Giffoni e di poter ospitare, nella Città del Cinema, le istituzioni, i sindaci e le delegazioni dei comuni che hanno aderito alla manifestazione. Soprattutto sono ben lieto di poter omaggiare l’intero personale, agenti e ufficiali, delle polizie municipali che quotidianamente offrono il loro servizio per il rispetto delle regole a favore delle comunità agendo in prima linea a difesa dei diritti dei più deboli e di tutti i cittadini. La festa è anche il riconoscimento dello sforzo dell’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana che nel 2022 ha consentito di assumere in servizio dieci nuovi agenti e affidarli al comandante Rosario Muro», dichiara il Sindaco Antonio Giuliano.

PROGRAMMA

Ore 15.30 Raduno partecipanti presso Cittadella del Cinema in Via Aldo Moro;

Ore 16.15 Partenza corteo con Gonfaloni, Operatori, e Autorità presenti per le strade principali

della Città di Giffoni Valle Piana;

Ore 17.00 Santa Messa presso Santuario SS. Annunziata. Al termine seguirà benedizione degli

operatori e dei veicoli di servizio con la Reliquia della Spina Santa;

Ore 18.30 Sfilata auto di servizio per Cittadella del Cinema;

Ore 19.00 Cerimonia conclusiva, saluto autorità e consegna attestati di partecipazione; Banda

Musicale di Giffoni Valle Piana e buffet tipico;

Ore 20.00 Cena presso il Ristorante “San Francesco”.

Per informazioni/adesioni/prenotazioni:

Comando Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana – tel. 089/865296

email: vigiliurbani@comune.giffonivallepiana.sa.it – polizialocalegiffonivallepiana@pec.it