Mangia a Sala e proteggi il tuo cuore.

Una cordata di ristoratori di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ha presentato un progetto

che stimola la sensibilità e il senso civile di tutti i “cultori della buona cucina”.

Fino a Sabato 20 Luglio, ore 18:30, tutti coloro i quali si recheranno in uno degli 11 ristoranti

aderenti, semplicemente ordinando e gustando un piatto “Casa Surace”, contribuiranno

all’acquisto di un defibrillatore da donare allo Stadio Comunale “Osvaldo Rossi” di Sala

Consilina.

I defibrillatori sono strumenti indispensabili per salvare vite da un arresto cardiaco e sono in

grado di guidare l’operatore durante ogni fase dell’utilizzo, per vivere ogni giorno in

sicurezza. Soprattutto in contesti sportivi.

Sono stati scelti due partner di eccezione, che permetteranno di raggiungere l’obiettivo

ancora più velocemente.

AUEXDE, distributrice su tutto il territorio nazionale, di defibrillatori semiautomatici che ha

offerto a condizioni vantaggiose uno tra i modelli più compatti e semplici da usare, specifico

per uso adulto e pediatrico.

CASA SURACE, factory di talentuosi attori, che ha realizzato il video promozionale dedicato

al progetto.

I ristoranti aderenti all’iniziativa:

ANTROS

ASSOBASTONI

GOLDEN CITY

JAMES JOYCE

MACCHIAPIEDE

MIRO’

MODI’

OFFICINA 83

ON THE ROAD

OSTERIA JOHNNY

PALADINO