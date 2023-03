X-BIO Circulife ritorna in RAI, in telepromozione a E’ sempre mezzogiorno.

X-BIO Circulife, nuovo materasso ecosostenibile del brand X-BIO by Buoninfante, torna sul piccolo schermo e lo fa, a partire da oggi e per 5 giorni di telepromozione, all’interno del programma di RAI1 “É Sempre Mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici. L’appuntamento raddoppia nella settimana che va dal 13 al 17 marzo con il ritorno della telepromozione anche a “La Vita in Diretta”.

X-BIO Circulife, che ha appena ottenuto l’ambito riconoscimento Eletto Prodotto Dell’Anno 2023, è il materasso che coniuga alla perfezione la soddisfazione del cliente con la tutela dell’ambiente: la produzione del poliestere utilizzato per il suo rivestimento, infatti, avviene dalle bottiglie di plastica riciclate nel segno del “produci – usa – riusa”, dove la materia torna sotto nuove forme garantendo un prodotto di qualità, innovativo e a ridotto impatto ambientale.

«Innovazione, comfort, benessere, sostenibilità ambientale: sono le parole chiave, per andare incontro alle esigenze dei consumatori, e i principi cardine che da anni seguiamo» ha dichiarato Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante. «La sostenibilità e l’innovazione sono divenuti indispensabili nel processo di acquisto del consumatore, sempre più attento all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. Gli sforzi degli ultimi anni sono andati in questa direzione, e sono stati giustamente ripagati e premiati grazie a questo prezioso riconoscimento ottenuto. Entro il 2025 saremo un’azienda 100% sostenibile».

«I consumatori sono soddisfatti e abbiamo deciso di potenziare le collaborazioni e le iniziative pubblicitarie per far conoscere X-BIO in tutte le case. Tra le più significative, già realizzate, ci sono le telepromozioni su Rai 1 a “L’Eredità” e “La Vita in Diretta”, la sponsorizzazione di grandi eventi calcistici, tra i quali le finali della Coppa Italia TIM CUP 2015/2016 e 2018/2019 e la fornitura presso il centro sportivo di Formello e la partecipazione a Casa Sanremo. Tante altre iniziative sono previste nel prossimo futuro, come la partecipazione, sarà la quindicesima consecutiva, al prossimo Salone del Mobile di Milano 2023, che si terrà ad aprile, e all’edizione estiva del Las Vegas Market» afferma Gianluca Di Giovanni, Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante.