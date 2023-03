Viaggiatore d’altri mondi, presentazione della mostra fotografica martedì 7 a Palazzo di Città.

Martedì 7 marzo, alle ore 9,45, nella sala Giunta di Palazzo di Città, Armando Cerzosimo, Costantino Luis Marino, Cristina Tafuri, ospiti di Paky Memoli presenteranno la mostra fotografica che si svolgerà dal 10 al 21 marzo negli spazi della Galleria Camera Chiara

“Il viaggio non soltanto allarga la mente”: le dà forma, scrive Bruce Chatwin.

C’è bisogno di uscire dagli schemi, vivere il viaggio da viaggiatore e non da turista. Ogni viaggio ha una propria strada da seguire, che può concentrarsi sui luoghi più importanti o percorrere rotte meno battute. Ogni viaggio è un incontro, con la cultura locale, con il suo popolo e le sue tradizioni. In un mondo sempre più globalizzato, in cui ormai gli spostamenti sono all’ordine del giorno, la fotografia di viaggio è diventata un fondamentale strumento per raccontare le diverse culture e le bellezze che il nostro Pianeta custodisce in ogni suo angolo, anche il più remoto. Immortalare un viaggio è una delle principali esigenze di chi ama visitare altri luoghi. La Photographic Society of America definisce una foto di viaggio come un’immagine che esprime il sentimento di un tempo e di un luogo, che ritrae una terra, la sua gente o una cultura al suo stato naturale, senza limitazioni geografiche.

Imprimere precise immagini e determinati momenti viene considerato un modo per creare un legame eterno con quella precisa esperienza. La partenza, inizio di un viaggio foriero dell’avventura intesa come relazione altra dal modo e luogo abituali di vivere, si carica imprescindibilmente, però, di esperienze trascorse, aprendosi, al contempo, a nuovi approcci, all’incognito in cui convivono sentimenti ambigui, nell’itinerario che definisce l’identità. Attraverso una scelta di 14 immagini su oltre quattrocento scatti, visionati, provenienti da tutto il mondo, il segno fotografico e l’identità di Constantino Luis Marino, verrà presentato da Armando Cerzosimo.

Martedì 7 marzo, a Palazzo di Città, alle ore 9,45, nella sala Giunta, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Viaggiatore d’altri mondi”, che avrà il suo taglio del nastro venerdì 10 marzo alle ore 19,30, per concludersi martedì 21 marzo, ospite della Camera Chiara Galleria Sala Posa di Armando Cerzosimo, sita nel cuore dell’antica Salerno, in Via Giovanni da Procida, che in questi undici giorni verrà animata da diversi eventi.

Alla conferenza interverranno Armando Cerzosimo, in veste d’organizzatore, l’artista Costantino Luis Marino, il critico d’arte Cristina Tafuri e la Vice Sindaca del Comune di Salerno, nonchè Assessora alle Pari Opportunità, Paky Memoli, unitamente al segretario della CNA Salerno, Simona Paolillo.