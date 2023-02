X-BIO Circulife è Eletto Prodotto dell’Anno 2023.

X-BIO Circulife, il materasso eco-sostenibile del brand X-BIO by Buoninfante – azienda che da 50 anni produce materassi di qualità made in Italy – è Eletto Prodotto dell’Anno 2023.

Il premio all’innovazione, attribuito ai nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato italiano, nasce nel 2005 e porta in Italia un simbolo riconosciuto nel mondo e presente in più di 45 Paesi. I prodotti eletti sono sinonimo di qualità ed affidabilità, perché sottoposti alla valutazione di 12.000 consumatori che si esprimono attraverso una ricerca di mercato condotta da IRI, istituto indipendente e leader nel settore.

«Innovazione, comfort e benessere, sostenibilità ambientale: queste le priorità dei consumatori, nonché i principi che da anni perseguiamo e che, oggi, ci hanno permesso di ottenere il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023» ha dichiarato Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante. «La sostenibilità è divenuta un criterio rilevante nel processo di acquisto del consumatore, sempre più attento all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. L’importanza che da anni attribuiamo a questo tema è stata riconosciuta e premiata».

Innovativo sotto ogni aspetto, dal design unico e capace di tutelare salute e ambiente, X-BIO Circulife è il primo materasso della linea realizzato con poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. Il poliestere riciclato conserva le stesse caratteristiche di quello tradizionale, ma ha un impatto ambientale di gran lunga minore: la sua produzione prevede la raccolta di bottiglie di plastica, sottratte all’ambiente e agli oceani così da favorirne la salvaguardia; inoltre, il poliestere riciclato richiede meno energia e meno emissioni di anidride carbonica rispetto al poliestere di nuova creazione.

«X-BIO Circulife è il risultato di un cambiamento globale, un approccio nuovo e allo stesso tempo già solido. La filosofia Circulife pervade tutta la nostra azienda e la filiera produttiva dalla quale ci approvvigioniamo, ci rende parte di un modello di business circolare e ci permetterà entro il 2025 di essere un’azienda 100% sostenibile» aggiunge Enzo Buoninfante.

«Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing, Assistenza e Servizi pre e post-vendita: ogni reparto ha lavorato meticolosamente per far sì che X-BIO Circulife ottenesse il prestigioso riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno 2023» afferma Gianluca di Giovanni, Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante.

«Il suo design registrato, il sistema brevettato nel mondo, i materiali di elevata qualità con cui è realizzato, la capacità di garantire comfort e un buon riposo, l’assistenza e consulenza premium, online e offline, sono stati riconosciuti dai consumatori, in linea con il 99% di recensioni positive espresse dai clienti X-BIO» prosegue Gianluca Di Giovanni. «Un consenso che ci spinge far conoscere X-BIO a tutto il mercato potenziando collaborazioni ed iniziative pubblicitarie. Tra le più significative già realizzate ci sono la partecipazione a Casa Sanremo, le telepromozioni su Rai 1 a “L’Eredità” e “La Vita in Diretta”, la sponsorizzazione come Top Partner della squadra di calcio della Lazio e la fornitura presso il centro sportivo di Formello, e tante altre iniziative sono previste nel prossimo futuro, tra cui altre presenze su Rai1 e la partecipazione, sarà la quindicesima consecutiva, al prossimo Salone del Mobile di Milano 2023 che si terrà ad aprile».