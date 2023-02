Il 28 febbraio p.v. avrà inizio la 50a edizione della Lectura Dantis Metelliana, organizzata dall’omonima Associazione di Cava de’ Tirreni, presieduta dal prof. Marco Galdi, “benemerita” del Comune e Medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica Italiana. à da mezzo secolo che ininterrottamente l’Associazione organizza conferenze pubbliche su Canti della Divina Commedia e altri temi danteschi. “È proprio per solennizzare la ricorrenza”, ci sottolinea la Direttrice scientifica prof.ssa Irene Chirico, “che la Lectura di quest’anno avrà per protagonisti alcuni dei più qualificati dantisti italiani, accompagnati da una eminente personalità della cultura sudamericana”. L’iniziativa gode del sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara e dei patrocini del Comune di Cava de’ Tirreni e dei Dipartimenti di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione e di Studi Umanistici dell’Università di Salerno.

Le lecturae avranno luogo, come per tradizione, il martedì, alle ore 18.00, presso il Comune di Cava de’ Tirreni, ad eccezione dell’Il aprile, allorché il convegno dedicato al San Francesco di Dante si terrà presso il Convento di San Francesco, che fu il primo luogo ove ebbe svolgimento, a metà degli anni ’70, la Lectura metelliana. Peraltro, questa scelta coincide con le celebrazioni degli 800 anni dalla morte del Poverello d’Assisi, un cui confratello, p. Attilio Mellone, fu il fondatore dell’Associazione. Di seguito elenchiamo le conferenze previste:

28 febbraio: Canto XXIX dell’Inferno Natascia Tonelli (Università di Siena)

7 marzo: Canto XXX dell’Inferno Giuseppe Ledda (Università di Bologna)

14 marzo: Canto XXXI dell’Inferno Rosa Giulio (Università di Salerno)

21 marzo: Dante a scuola Irene Chirico (Direttrice L.D.M. — Università di Salerno)

l l aprile: Giulio Ferroni (Emerito nell’Università di Roma “La Sapienza”)

18 aprile: La Commedia di Dante ne I Lusiadi di Luis Vaz de Camòes Alexandre Pinheiro Hasegawa (Università di San Paolo del Brasile)

Grazie alla collaborazione con l’IIS De Filippis — Galdi di Cava de’ Tirreni sarà possibile attribuire crediti formativi ai docenti degli Istituti secondari che sceglieranno di seguire il ciclo di conferenze, iscrivendosi sulla piattaforma Sofia del Ministero della Pubblica Istruzione (l’azione reca il seguente numero: ID 117993). Saranno ammessi un massimo di cinquanta docenti che potranno iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 10 febbraio p.v. Le come per gli anni passati, saranno anche trasmesse in diretta sul canale Youtube della Lectura Dantis Metelliana.

Contatti: lecturadantismetelliana@gmail.com. Cava de’ Tirreni, 23 gennaio 2023