Vuoti a rendere, un testo di Maurizio Costanzo domenica 5 al Teatro Genovesi.

Le strane e bizzarre coincidenze del teatro. Domenica 5 marzo 2023, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi a Salerno la Cricca Teatro porta in scena “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo. Aldo L’Imperio ha rivisitato il testo scritto nel 1986 da Maurizio Costanzo rispettando di base la scrittura originale e intervenendo invece sulla vivacità della messa in scena con ritmi rapidi, attuali e veloci cambi di scena. Ad una settimana dalla scomparsa improvvisa del giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, scrittore, sceneggiatore e paroliere italiano, al quattordicesimo Festival Teatro XS Città di Salerno di fatto si ricorda Costanzo. Il calendario degli spettacoli era stato definito già a gennaio da Enzo Tota che cura l’organizzazione del festival.

“Vuoti a rendere” è la storia di una coppia “matura”, a cui il figlio, Marcello, che non appare mai in scena, ma la cui presenza incombe sempre, chiede di ritirarsi in campagna per potersi tenere l’appartamento in città. Riempiendo il loro baule di vestiti e di ricordi, Isabella (Anna Cofano) e Federico (Aldo l’Imperio) ripercorrono tutta la loro vita insieme, rinfacciandosi errori e mancanze.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Domenica 12 marzo è invece la volta dell’Associazione Teatro Armathan con “Go Willy, go!” di Marco Cantieri: un uomo, la sua valigia e la paura di non essere ricordato, di venir dimenticato, dialoga con i fantasmi della sua vita. Figure che l‘hanno accompagnato nell’interminabile viaggio verso la fama. Rimane intrappolato in questa ossessiva ricerca di notorietà. Domenica 19 marzo l’Associazione Culturale Giardini dell’Arte propone al pubblico del Festival XS un classico per tutti gli amanti del giallo, “La stanza di Veronica” di Ira Levin (traduzione di Luigi Lunari): quattro attori sono in un’unica stanza e questi i pochi elementi danno vita ad un’intricata trama fatta di suspense, tensione e colpi di scena. Domenica 2 aprile si farà sipario per il Teatro Impiria con “Le sedie” di Eugène Ionesco: lo spettacolo per la regia di Gherardo Coltri si propone come una farsa tragica d’incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo. Due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita. Domenica 16 aprile per la prima volta a Salerno per il Festival organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi in “Intermezzo di La Minore” di Gabriella Ghilarducci: nel testo, liberamente ispirato al film del 1978 Sinfonia d’autunno di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi. A chiudere il cartellone degli spettacoli in concorso domenica 23 aprile è il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento in “Nei panni di Cyrano” di Norina Benedetti: la straordinaria commedia viene messa in scena da un gruppo di liceali, guidati dalla loro insegnante; tra esercizi strampalati, la nascita di nuove amicizie, l’ansia da palcoscenico, le sane risate e i colpi di fulmine, si scoprirà che saper ironizzare sui propri presunti difetti può rendere più forti; un gioco di teatro nel teatro in cui comicità e tenerezza, arguzia ed emozione, passato che si intreccia e lascia il passo all’attualità.

La serata finale con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno e la proclamazione dei vincitori è in calendario domenica 7 maggio 2023, alle ore 19.