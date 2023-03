Il gusto “Ricotta Stregata” di Emilio Sabatino vince la selezione di Salerno di Gelato Festival World Masters.

Salerno diventa per un giorno la capitale del gelato con la nona tappa italiana di Gelato Festival World Masters. Si è svolta il 1° marzo nella sede di In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica a Pontecagnano Faiano (SA), con l’organizzazione del concessionario Carpigiani Zunno Arredamenti, la terza selezione dedicata alla Campania del calendario 2022-2025 del Carpigiani Challenge valevole per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

La gara ha coinvolto 13 gelatieri campani e 5 lucani. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto ( vedi elenco di tutti i partecipanti in fondo ).

Ecco la classifica dei 6 selezionati in ordine di punteggio che accederanno alle prossime fasi della competizione:

Emilio Sabatino della Gelateria Emirò di San Giorgio del Sannio (BN) con il gusto “Ricotta Stregata”;

Descrizione: Gelato con ricotta di pecora, cioccolato fondente e zest d’arancio

Alessio Santarsiero del Tiri Bakery e Cafè di Potenza con il gusto “Panettone Tutto L’Anno”;

Descrizione: Gelato di crema al panettone con salsa all’arancia, uvetta candita e crumble alle mandorle

Andrea Acquarulo del Bar Gelateria Acquarulo di Lagonegro (PZ) con il gusto “Monnalisa”;

Descrizione: Gelato con pistacchio e noci variegato ai fichi

Simone Esposito della Gelateria Meeting Lab di Acciaroli (SA) con il gusto “Aqua Marine”;

Descrizione: Sorbetto al limone, rosmarino e acqua di mare

Domenico Cannoniero della Gelateria Dolce Brivido di Giffoni Valle Piana (SA) con il gusto “Nocciolando”;

Descrizione: Gelato alla nocciola variegato con nocciole croccanti e crema di nocciola e cacao

Vincenzo Postiglione della Gelateria Sottozero di Potenza con il gusto “Terre Lucane”;

Descrizione: Sorbetto al fondente con peperoni cruschi e fichi cotti al forno piccanti

La giuria era composta da: Cristian Torsiello, Chef e Patron dell’Osteria Arbustico (1* Stella Michelin); Carmen Vecchione, Chef e Patron della pasticceria Dolciarte ad Avellino; Antonella Petitti, Giornalista enogastronomica e Direttore di Rosmarinonews; Francesco Vinci, Giornalista enogastronomico di Stile TV.

Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.

