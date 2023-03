Inizia sabato 25 la nuova stagione dell’Hotel Santa Caterina ad Amalfi.

Una perla incastonata su un promontorio affacciato direttamente sul mare, il sole che la scalda e la illumina tutto l’anno, borghi e località uniche al mondo, le terrazze punteggiate di agrumi, viti e olivi, una tradizione gastronomica senza rivali, un patrimonio storico dal valore inestimabile: questa è la Costiera Amalfitana, una delle zone campane più visitate al mondo.

La Costiera si estende da Positano a Vietri sul Mare, tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Sorrento, i 13 comuni che comprende sono caratterizzati da vicoli incantevoli che ospitano negozi di alta moda ma anche botteghe di artigiani, ristoranti tipici e baie e calette bagnate dal mare dalle mille sfumature di turchese. Dopo ogni curva o galleria di questo splendido tratto di strada si avrà l’impressione di entrare in un quadro dai colori perfetti: questo angolo di mondo è incluso nel World Heritage List UNESCO, in quanto perfetto esempio di paesaggio mediterraneo dotato di un grandissimo valore culturale e naturale. Grazie ai suoi panorami mozzafiato, agli innumerevoli itinerari escursionistici da fare a piedi o in bicicletta, al mare calmo e limpido che consente di provare tantissimi sport acquatici, la Costa d’Amalfi è una destinazione adatta a tutti, alle coppie in cerca di un weekend romantico, alle famiglie con bambini, ai ragazzi e agli adulti. Maestosa e a picco sul mare, ricca di storia e di cultura, celebre in tutto il mondo per la sua naturale bellezza, la località di Amalfi è sicuramente il cuore pulsante della “Divina Costiera”: in passato è stata una delle Repubbliche Marinare che hanno fatto la storia del Mediterraneo, oggi è il punto di partenza ideale per un tour alla scoperta di questi borghi preziosi.

A poca distanza da Amalfi, in una posizione perfetta e suggestiva sorge l’Hotel Santa Caterina che, grazie alle terrazze a picco sul mare, ai due ascensori scavati nella roccia, ad un sentiero di rara bellezza che porta direttamente al mare, alle camere spaziose, eleganti e luminose, al ristorante Glicine 1 Stella Michelin, rappresenta il soggiorno ideale per chi vuole vivere una vacanza da sogno. Il Santa Caterina insieme a Le Ville della Marchesa inaugurate nel 2022, sono quel luogo magico dove il lusso, l’eleganza e la raffinatezza si respirano in ogni angolo, trascorrere qualche giorno qui è come vivere immersi in una favola. Le Ville della Marchesa offrono gli stessi lussuosi servizi dell’Hotel, insieme ai vantaggi di una sistemazione isolata e privata.

Dopo la consueta chiusura invernale, l’Hotel Santa Caterina e il suo meraviglioso staff è pronto ad accogliere e coccolare tutti gli ospiti che decideranno di alloggiarvi: a partire da sabato 25 marzo 2023. Soggiornare in questa villa in stile Liberty dei primi anni del ‘900, significa sentirsi parte di un grande sogno fatto di accoglienza, cura di ogni singolo dettaglio, del buon gusto, della pace e del relax. Distante pochi passi dalla cittadina di Amalfi, l’hotel 5 stelle, consente di raggiungere il centro dell’incantevole borgo con una piacevole passeggiata inebriati dal tipico profumo degli agrumi.

La sua eccezionale posizione, inoltre, permette di raggiungere facilmente in macchina i luoghi più affascinanti ed esclusivi della Costiera Amalfitana come: Positano, famoso per il suo profumo fresco di limoni e per il paesaggio fatto di vicoletti intrecciati, scalinate che portano al mare e piccole botteghe di artigiani, Ravello, la città che domina tutta la costa nota come la città della musica e della poesia, Sorrento che, con il suo panorama sul mare affascina sempre milioni di turisti e Vietri sul Mare, conosciuto in tutto il mondo per la lavorazione della ceramica. In un tour in costiera non solo gli occhi, ma anche le papille gustative saranno appagate, infatti, non può mancare una visita a Cetara, un piccolo borgo di pescatori che ha dato vita alla famosa “colatura di alici”, una vera delizia da assaporare nei tipici locali.

La magia dell’Hotel Santa Caterina

A pochi minuti di distanza da Amalfi, in uno dei punti più suggestivi della costiera, l’Hotel Santa Caterina è costruito a picco sul mare, all’interno di una vasta proprietà che “precipita” fino all’acqua con una serie di splendide terrazze naturali. Due ascensori scavati nella roccia o un sentiero di spettacolare bellezza portano gli ospiti attraverso agrumeti e giardini lussureggianti fino agli impianti a livello del mare, che comprendono una piscina con acqua marina, solarium, fitness centre, café/bar e ristorante all’aperto.

La sera la magia continua nell’elegantissimo ristorante con una cena a lume di candela ammirando il suggestivo panorama di Amalfi illuminata dalla luna. E che dire della suite “Follia Amalfitana” con la sua minipiscina tonda con vetrata e vista mozzafiato sulla baia o della suite “Giulietta e Romeo” con terrazzino a picco sul mare e piscina privata a sfioro…

L’Hotel Santa Caterina ha 36 camere di tipologia standard, superior e deluxe e 13 tra junior suite, executive junior suite, suite e senior deluxe suite che si trovano nell’edificio principale. Inoltre, tra le Garden Suite, le dépendances “Villa Santa Caterina” e la “Villa il Rosso” nel lussureggiante parco si contano altre 17 camere e suite.

Da aprile 2022 si aggiungono alle sistemazioni offerte Le Ville della Marchesa: un complesso di suites immerse in giardini pensili affacciati sul mare a pochi metri dall’Hotel Santa Caterina.

Dal 2019 l’offerta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Giuseppe Stanzione: le colazioni, gli snack, il Bistrot, l’elegante Ristorante fine dining Glicine che è stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella, con le vetrate affacciate sul panorama del golfo, e un menù più raffinato e personale con l’impronta dello Chef, il Ristorante Al Mare, aperto adesso sia a pranzo che a cena, con piatti più semplici e tradizionali e prevalentemente marinari. I due ristoranti panoramici dell’Hotel saranno quindi aperti entrambi la sera mentre il Ristorante Al Mare sarà aperto anche a pranzo. La Carta dei Vini offre un’accurata selezione di etichette italiane ed estere e una scelta produzione della Campania.