ViviMusica2021 – concerti estivi all’aperto, gli lutimi 4 appuntamenti a Pagani.

La rassegna #ViviMusica2021 – concerti estivi all’aperto entra nella parte finale con gli ultimi quattro appuntamenti in programma a settembre presso la Baccaro Art Gallery di Pagani.

Si comincia il 9 Settembre con il duo Giovanna Trapanese e Sharon Viola che si esibiranno in capolavori tratti dal repertorio di musica da camera per violino e violoncello mentre l’11 Settembre le donne del Thaïs Quartet, con la loro vitalità, daranno vita ad un concerto imperdibile delle sonorità uniche, caratterizzato da quattro strumenti che difficilmente troverete insieme nell’ambito musicale. Si prosegue il 16 Settembre con Back To Bach, viaggio nelle suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach interpretate da Sharon Viola e infine si chiude il 18 Settembre con The Song of Parthenope con il Quintetto Aethnika.

Ecco il programma:

9 Settembre 2021 ore 21.00

DUO TRAPANESE/VIOLA*

Violino Giovanna Trapanese

Violoncello Sharon Viola

Musiche di Glière, Vivaldi, Paganini, Haendel, Bréval, Lee, Pachelbel

11 Settembre 2021 ore 21.00

THAIS QUARTET*

Violino/Voce Marta Pignataro

Saxofoni Lucia Di Vece, Loredana Laureana

Pianoforte Stefania De Santi

Musiche di Debussy, Massenet, Vivaldi, Piazzolla, Joplin, Morricone, Arlen, Anka, Kander

16 Settembre 2021 ore 21.00

BACK TO BACH**

Violoncello Sharon Viola

Musiche di Johann Sebastian Bach

18 Settembre 2021 ore 21.00

THE SONG OF PARTHENOPE**

Quintetto Aethnika

Voce Antonio Scutiero

Pianoforte Umberto D’Auria

Chitarra/Mandolino Salvatore Scutiero

Basso elettrico Nicola Manzo

Percussioni Antonio Fusco

*Ingresso responsabile con offerta libera

**Ticket d’ingresso € 5,00

Essendo i posti limitati è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail a info@filarmonicacampana.it oppure telefonando al numero 3493925763. Per maggiori informazioni visita il sito www.filarmonicacampana.it

