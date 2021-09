Positano Mare, Sole e Cultura, Raiz e Diego Lama venerdì 10 a L’Incanto.

Ci sono donne, uomini, luoghi, ruvide speranze, un mondo che brucia ricchezza e memoria, e poi c’è Napoli, dolente e colma di fascino. La rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”, che dedica la sua XXIX edizione al tema “In piccioletta barca. Navigando tra le parole”, prosegue il suo viaggio venerdì 10 settembre (ore 21 – Blu Bar – Lido L’Incanto) navigando tra le diverse forme di narrazione in una serata dal tema “Tra Magia e Mistero” con Gennaro Della Volpe in arte RAIZ, autore di Il bacio di Brianna (Mondadori) e Diego Lama, autore di Tutti si muore da soli (Mondadori). Con la partecipazione di Federico Vacalebre.

Un bambino apprende la grammatica del vivere sullo sfondo di una Milano periferica, barbarica e violenta. Un ragazzo dà un bacio innocente a una ragazza e gli si apre davanti l’orizzonte di una nuova età. Carico di speranza, Yusuf arriva a Napoli dal Senegal per precipitare nell’abisso del male. E poi c’è una Londra che somiglia a una ragazza da conquistare e da lasciarsi alle spalle. E poi c’è Tel Aviv, c’è il Mediterraneo, e poi c’è la vita che preme. Sempre e comunque, come un ritmo, come una preghiera. Fra autobiografia e invenzione, fra realtà e rabbia, Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, muove un quadro di storie vive, mette nella sua voce di narratore avventure che lasciano sulla pelle la magia e la passione di esistere.

Non è semplice capire dove l’umanità dà il peggio di sé, e che tra i tanti assassinii che si stanno consumando tra i vicoli di Napoli c’è anche quello di una lingua e di un’intera cultura. Diego Lama ci presenta una Napoli di fine ottocento attraverso gli occhi di Veneruso, commissario della Polizia del Regno tignoso e istintivo. Una baronessa è stata uccisa, e sospettati e corrispettivi alibi si rincorrono in una catena di corna e controcorna che travolge mezza aristocrazia. È però solo il primo dei delitti che Veneruso si ritrova sulla scrivania, ognuno consumato in un angolo diverso di una città che ha tante anime quante stelle sopra i palazzi: c’è quello di uno studioso di Milano, pugnalato nella Biblioteca Nazionale, e il più doloroso di tutti, con vittima una prostituta dodicenne. Capitolo dopo capitolo, in un ininterrotto piano sequenza lungo venti ore, Veneruso continuerà a oscillare tra le ville nobiliari e i quartieri tetri anche di giorno.

