Villammare Festival, Lucariello e Ciccio Merolla in concerto venerdì 25

Al Villammare Festival Film&Friends non mancherà la serata dedicata alle musiche da cinema, questa volta pensata in maniera sperimentale per aprirsi alle nuove generazioni e al loro linguaggio dei social. Il 25 agosto il festival ospiterà Lucariello, rapper napoletano con una lunga carriera alle spalle, autore di “Nuje Vulimme ‘Na Speranza” (la sigla che chiude sin dalla sua prima stagione tutte le puntate della serie tv Gomorra) e di musiche realizzate per diverse fiction come Sotto Copertura. La sua accoppiata vincente con Ciccio Merolla percussionista musicista napoletano attivo nel panorama musicale italiano dagli anni Ottanta, regalerà un concerto attesissimo che non potrà non approdare alla colonna sonora dell’estate Malatìa, brano diventato virale su TikTok in seguito alla vittoria dello scudetto del Napoli nel campionato di Serie A 2023.

Il 26 agosto arriverà sul palco di Villammare Festival Anna Mazzamauro, la storica Signorina Silvani. L’attrice racconterà il suo Fantozzi come sta facendo nei teatri con il recital di parole e musica Com’è ancora umano lei. Inoltre, a chiudere la 22esima edizione, ci sarà anche Giampaolo Morelli, uno dei volti esploso negli ultimi anni tra cinema e tv. Interprete de L’ispettore Coliandro, di film di grande successo come Song‘e Napule e Ammore e malavita. Infine, attesissimi Giovanna Sannino (Carmela) e Gaetano Migliaccio (Salvo), giovani protagonisti della serie di successo Mare fuori.