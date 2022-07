Vietri in Pop: 5 giorni di musica dal 27 al 31 luglio a Marina di Vietri sul Mare, ingresso gratuito.

Vietri Cultura, il format ideato dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, cambia location e si sposta per la manifestazione musicale “Vietri in Pop”, a due passi dal mare. Dopo il successo della prima edizione di “Vietri in Pop” torna dunque l’evento promosso dal comune con la direzione artistica del Maestro Luigi Avallone in collaborazione con la vocal coach Loretta Martinez. Cinque giorni all’insegna della musica e del canto da mercoledì 27 a domenica 31 luglio in Piazza Attilio della Porta, a Marina di Vietri sul Mare, con inizio alle ore 21.00.

Cinque giorni dedicati ai giovani cantautori e interpreti emergenti della musica pop dove avremo la possibilità di ascoltare i protagonisti delle prossime hit Italiane così come è accaduto lo scorso anno con Destro, finalista di Sanremo Giovani, Yuri Pacale Langer protagonista di un film che vedremo ad ottobre sul grande schermo e Prime Video insieme ad una colonna sonora con ben 2 brani dello stesso, ed Angie, che ha avuto un grande successo con i suoi due primi singoli prodotti da Riccardo Scirè e distribuiti da ADA (Warner). Quest’anno tra i cantanti troveremo volti già noti come Neno (Amici 2020), Lysander e Domenico Vena (Musicultura 2022) e nuove bellissime proposte come Ellynora, Noruc, Pierfrau, Dave, Sofia Cappello, I Curcuma, I Nyco Kini. Tutti giovani con la voglia di ‘sfondare’ nel campo della musica, complici i numerosi format televisivi che i ragazzi seguono tantissimo, ma anche i tanti vocal coach, tra cui spicca la bravissima Loretta Martinez, che li aiutano a coronare un sogno e a spiccare il volo verso il successo. L’ultima serata saranno ospiti a chiusura della manifestazione “Vietri in Pop” Yuri Pascale Langer ed Angie. L’accompagnamento musicale è affidato alla Marcina Band composta da Andrea Leprotti: direttore musicale e bassista; Fabio Pollastri: batteria; Domenico Vena: chitarre; Gianluca Sambataro: tastiere. Come sempre ingresso libero e gratuito.