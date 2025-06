Vetro, il riciclo non va in vacanza

Il riciclo non va in vacanza grazie a CoReVe, Consorzio di Recupero del vetro, che lancia la campagna di sensibilizzazione sul corretto riciclo del vetro di turisti e villeggianti di località balneari e mete turistiche, durante l’estate.

La campagna coinvolge Info Point, strutture ricettive, B&B, Hotel bar e ristoranti e attività locali che saranno forniti di cartoline, materiali informativi che illustrano quali sono le regole del riciclo del vetro in quel preciso comune. Spesso, infatti, le modalità di conferimento cambiano di comune in comune, generando confusione nei turisti. Protagonisti della campagna di sensibilizzazione è Pietro il Vetro, una bottiglia riciclata che racconta le sue “vacanze” inviando cartoline vintage dalle principali mete italiane. Ogni cartolina è l’occasione per ricordare che il riciclo del vetro non va in vacanza e che ogni Comune ha regole specifiche da conoscere.

“Sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riciclo del vetro, anche in vacanza è fondamentale perché spesso la poca chiarezza sul tema genera errori nei conferimenti e quindi una qualità inferiore della raccolta. Con questa campagna, insieme ai comuni, vogliamo diffondere un messaggio di sostenibilità con un tono leggero, riconoscibile e coinvolgente, offrendo strumenti di comunicazione semplici e pronti all’uso da integrare nelle attività estive sul territorio”- ha dichiarato Gianni Scotti, Presidente di CoReVe.

Alle cartoline e ai materiali informativi distribuiti nelle attività ricettive del territorio e la campagna OOH che coinvolge i mezzi pubblici delle principali mete turistiche balneari del nostro paese si aggiungerà una campagna social che anche i Comuni potranno personalizzare ed usare. Il kit di attivazione fornito oda CoReVe comprende template per post e stories social, banner per newsletter e locandine informative.

La campagna terminerà ad agosto 2025, con una copertura su tutto il territorio nazionale, in particolare lungo le coste italiane. Alcuni digital creator e influencer supporteranno la campagna con contenuti e attività sul territorio.

IN CAMPANIA l’iniziativa riguarderà

Costiera Amalfitana

Amalfi

Positano

Sorrento

Maiori

Praiano

Erchie

Salerno

Costiera Cilentana

Salerno

Pontecagnano

Bellizzi

Battipaglia

Capaccio

Capaccio Scalo

Trentinara

Rofrani

Laurito

Alfano

Castel Ruggero

Torre Orsaia

Scario

Policastro

Capitello

Villammare

Sapri

La campagna coinvolge Info Point, strutture ricettive, B&B, Hotel bar e ristoranti e attività locali che saranno forniti di cartoline, materiali informativi che illustrano quali sono le regole del riciclo del vetro in quel preciso comune. Spesso, infatti, le modalità di conferimento cambiano di comune in comune, generando confusione nei turisti. Protagonisti della campagna di sensibilizzazione è Pietro il Vetro, una bottiglia riciclata che racconta le sue “vacanze” inviando cartoline vintage dalle principali mete italiane. Ogni cartolina è l’occasione per ricordare che il riciclo del vetro non va in vacanza e che ogni Comune ha regole specifiche da conoscere.

Alle cartoline e ai materiali informativi distribuiti nelle attività ricettive del territorio e la campagna OOH che coinvolge i mezzi pubblici delle principali mete turistiche balneari del nostro paese si aggiungerà una campagna social che anche i Comuni potranno personalizzare ed usare. Il kit di attivazione fornito oda CoReVe comprende template per post e stories social, banner per newsletter e locandine informative.

La campagna terminerà ad agosto 2025, con una copertura su tutto il territorio nazionale, in particolare lungo le coste italiane. Alcuni digital creator e influencer supporteranno la campagna con contenuti e attività sul territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...