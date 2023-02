Verso un sistema culturale regionale integrato, la Fondazione Ravello ad Exempla alla Stazione Centrale di Milano.

“Il saper fare della Campania per il cinema, lo spettacolo e l’editoria alla Stazione Centrale di Milano per un turismo di qualità ha rappresentato un evento di raccordo, di straordinaria efficacia comunicativa e programmatica, delle numerosissime attività culturali e di spettacolo sostenute dalla Regione Campania ed oggi sempre più avviate a costituire un sinergico sistema integrato, di forte risonanza internazionale, per la promozione turistica di qualità”.

Così il Direttore Generale della Fondazione Ravello, Maurizio Pietrantonio che, intervenendo nel dibattito con riferimento alla Fondazione, ha voluto poi esaltare nella descrizione a Milano (anche con supporti video) delle molteplici attività svolte (dalle visite al bellissimo giardino e complesso monumentale di Villa Rufolo al celebre Festival wagneriano) e dei positivi risultati conseguiti, il ruolo di attento indirizzo e cura esercitato dalla Regione Campania per la migliore valorizzazione di ciò che d’importante la Fondazione culturalmente esprime nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio locale, della regione e dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Il Dg ha concluso il suo intervento ringraziando la Presidenza della Regione Campania che con l’Assessorato al Turismo, ha voluto organizzare l’importante evento invitando la Fondazione Ravello.