Venerdì 14 ad Atrani “A suon di parole”, i racconti in 13 canzoni (più una) di Piero Antonio Toma e Lino Blandizzi. Al cantautore Premio alla carriera.

Secondo appuntamento, nella piazza-salotto di Atrani venerdì 14 maggio, ore 18.45, con la 6a edizione di Atrani Muse al Borgo, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con il Comune ed il Forum dei Giovani di Atrani.

Alfonso Bottone, direttore organizzativo della kermesse culturale presenta, con gli autori, “A suon di parole. Due racconti in 13 canzoni”, del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma e del cantautore Lino Blandizzi.

“A suon di parole”, edito da Guida, è un libro di parole che si possono leggere e di canzoni che si possono ascoltare. Prima di tutto è lo sfizio di un duetto, un paroliere, Piero Antonio Toma, e un compositore, Lino Blandizzi, cioè uno che ha scritto i testi e un altro che li ha musicati trasformandoli in canzoni, e che insieme poi si confessano, ognuno per conto proprio, su come ci sono arrivati. Le parole delle loro confidenze sono pubblicate nel libro, mentre le 13 canzoni (più una, del grande Luigi Compagnone) si possono ascoltare nel CD incorporato. Avventure e disavventure quindi di due amici che, invece di dedicarsi ad altre cose della vita, preferiscono raccontarla così: con le parole e con la musica.

Nel corso dell’evento a Lino Blandizzi, che compie 30 anni di attività artistica, sarà consegnato dalla XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo un Premio alla Carriera. La serata si snoderà nel rispetto delle norme anti Covid 19.

Sul fronte “concorsi” si avvicinano le scadenze del 15 Maggio per la partecipazione a “100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”, tra Minori e Maiori, con il Premio “Cuonc Cuonc” Azienda Agricola, e del 31 Maggio per “Libero di essere”, contest poetico promosso dall’Associazione culturale “Poesie Metropolitane” (https://poesiemetropolitane.wixsite.com/liberodiessere): entrambi sull tema della XV edizione del festival: “Difendo la mia libertà…e anche la tua!”.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.