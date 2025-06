Una voce per l’Agro, finale domenica 29 a San Valentino Torio

Il 29 giugno alle ore 20:30, presso l’Anfiteatro della Villa Comunale di San Valentino Torio (SA), si terrà la finale della quinta edizione del concorso canoro nazionale “Una voce per l’Agro”. L’evento fa parte del cartellone della rassegna estiva patrocinata dal Comune di San Valentino Torio.

Finalisti e trasmissione TV

Quindici artisti finalisti, selezionati online e provenienti dalle migliori accademie di canto di tutta Italia, si esibiranno nella serata finale.

La manifestazione sarà trasmessa in differita su diverse emittenti televisive della Campania e non solo, offrendo una vetrina nazionale ai talenti in gara.

Premi e opportunità per i vincitori

Primo classificato: borsa di studio per la realizzazione di un brano inedito, prodotto dallo studio Big Stone, con distribuzione su mega-store digitali.

Secondo classificato: produzione di un videoclip musicale.

Tutti i finalisti: inclusione nella compilation ufficiale “Una voce per l’Agro”, prodotta dall’etichetta Geco Sound Italia e distribuita su tutte le principali piattaforme digitali.

Inoltre, i brani originali in concorso saranno distribuiti digitalmente con la promozione di un singolo selezionato, che verrà lanciato con uno dei marchi discografici: Volcano Records, Native Division Records o UNLMTD Music.

La promozione includerà attività di playlist submission su Spotify, supportata dal produttore e manager Alessandro Liccardo.

Premi speciali

Durante la finale sarà assegnato il prestigioso Premio Radio, consegnato da un rappresentante di Radio Italia Anni 60, network partner ufficiale del contest, che realizzerà anche un’intervista radiofonica al vincitore.

Saranno inoltre conferiti:

Premio Migliore Interpretazione

Premio della Critica

Premio Migliore Presenza Scenica

Premio Miglior Outfit Anni ’90

Giuria d’eccezione

Sarà composta da figure di spicco del panorama musicale e discografico:

Alessandro Liccardo – Direttore Generale Volcano Records & Promotion

Massimo Curzio – discografico Big Stone

Tony Taurisano – Geco Sound Italia

Lina La Mura – influencer e fashion blogger

Serena Stabile – ambasciatrice della musica napoletana negli USA

Emanuela Coraelia de Rosa – cantante lirica

Erika Noschese – giornalista

Domenica Surace – cantautrice di musica popolare

Francesco Comunale – musicista e produttore

Gregorio Fiscina – referente CET Campania

Simone Gambaro – direttore d’orchestra (presidente di giuria)

Madrina e conduttrice

Madrina dell’edizione: Samantha Galloppa, nota divulgatrice web sulle dinamiche relazionali.

La serata sarà condotta dalla showgirl di fama nazionale Ambra Vitiello, che con la sua energia renderà unico l’evento.

Ospiti musicali

Tra gli ospiti canori:

Vincenzo Carcarino (cantautore)

Lety B (cantante)

Anita Orfano (cantante)

Enzo di Napoli (cantautore e showman televisivo)

Carlo De Angelis (cantautore)

Lucia D’Arienzo (cantante)

Direzione artistica e coreografie

La direzione artistica e organizzativa è affidata a Pietro Baratta, scrittore, musicista e autore di brani pluripremiato a livello nazionale.

Le coreografie saranno curate da:

Centro Studi Le Corsaire

Accademia A passo di Danza

Partecipa anche tu a “Una voce per l’Agro” e segui la serata finale per scoprire il nuovo talento della musica italiana!

