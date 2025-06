Positano Mare Sole E Cultura, arrivano Al Bano e Mario Calabresi

Doppio appuntamento per Mare, Sole e Cultura, la storica rassegna letteraria di Positano che dedica la sua XXXIII edizione a “Il segreto dell’arte” in omaggio ad Elsa Morante.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025) e in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, si fregia del patrocinio morale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, dell’Agenzia Campania Turismo e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M..

Ospite del quarto incontro giovedì 3 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Mario Calabresi, autore de Il tempo del bosco (Mondadori).

Una testimonianza preziosa, che vedrà anche la partecipazione di Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania, per riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l’attenzione, il senso di un istante in cui esistono attesa e noia, e tornare a rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti.

Come si può scegliere la strada? Inizia da questa domanda il viaggio di Mario Calabresi in giro per l’Italia, alla ricerca delle storie di chi, attraverso la propria vita ordinaria e straordinaria, è stato capace di trovare una via nelle incertezze. Un percorso lento, di ascolto, alla ricerca di un luogo in cui l’attimo presente non sia fine a se stesso ma si mescoli con il passato e ci parli di futuro, e di un’età in cui «essere grati è il primo passo per godere di ciò che è, e per averne cura».

La rassegna prosegue venerdì 4 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Albano Carrisi, in arte e per tutti Al Bano, autore de Il sole dentro (Mondadori), insieme all’editor Gabriella Ungarelli ripercorrerà le quattro parti in cui è diviso il suo mémoire, quattro come le vite che sente di aver vissuto.

Unico e inconfondibile nella fisionomia, nella voce, nella personalità. E unica è la sua storia, perché contiene tutto, la fatica dell’immigrato, la riscossa sociale, la scoperta del mondo, la forte tempra contadina e la sconfinata ambizione, i teatri e le arene, il grande amore, la paternità, le gioie e le tragedie. La fede e l’arte. La famiglia numerosa e la solitudine del patriarca… Compiuti in forma smagliante gli ottant’anni, di cui sessanta sul palcoscenico, Al Bano ha deciso che è arrivato il momento di pubblicare la sua autobiografia definitiva. E di approfittare di quest’occasione importante per una rilettura sincera della propria vita, delle gioie e dei successi, ma anche dei grandi dolori, degli errori, degli abbandoni.

Gli incontri sono aperti al pubblico e anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano e da Positano a Salerno.

Il traghetto è solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, e partirà da Piazza della Concordia alle ore 17.10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie.

Mercoledì 8 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) la rassegna prosegue con Enzo Amendola, autore de L’Imam deve morire (Mondadori) e Gennaro Sangiuliano, autore di Trump (Mondadori). Con la partecipazione di Raffaella R. Ferré, giornalista de “Il Mattino”.

Info e prenotazioni: info@maresoleucltura.it – T. +39 339 814 0173 – 366 6421650