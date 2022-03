Un pensiero di te, Gaia Greco presenta il suo libro al Liceo Alfano I.

Venerdì 25 marzo Gaia Greco alle ore 9,30 presenta il suo romanzo “Un pensiero di te” presso la Biblioteca scolastica “ Felice Tommasone “ del liceo salernitano.

Ex studentessa del liceo “Alfano I” Indirizzo scienze umane di Salerno Gaia Greco è alla sua prima esperienza letteraria già di grande successo. Incontrerà studenti e docenti del liceo da lei frequentato, laddove è nata la sua passione per la lettura e la scrittura creativa.

Dalla danza al teatro coltiva tutte le sue passioni con impegno e tenacia.

“Un pensiero di teè’ una storia di adolescenti maturandi, al bivio di una vita tra scelte e casualità, tra incontri e ricerca di se stessi.

Una storia travolgente, appassionante che lascia col fiato sospeso attraverso i capitoli di un’onda che sale e scende nell’anima.

Gaia Greco ha scritto questo romanzo d’amore con la piuma leggera dell’anima, con uno stile molto personale e realistico, quasi d’altri tempi e contemporaneamente moderno, attuale, a tratti doloroso, a volte struggente.

“Il dolore esige di essere vissuto, e io volevo viverlo” fa pronunciare silenziosamente alla meravigliosa protagonista Greta, distrutta dalla tragica perdita del suo amato. Accompagna delicatamente il lettore dentro, fino in fondo, “in un abisso di dolore” che si trasforma in nuovo amore per Alessandro, compagno di viaggio e non solo di banco, attento, vigile sulle fragilità di Greta, animato dal desiderio di risolvere con lei un enigma che la liberi dai sensi di colpa e dall’incognito di una ragione persa.

Il libro è tutto questo, raccolto in più di duecento pagine fluide come l’acqua che scorre, come linfa vitale che non consente ai suoi protagonisti e a chi si immerge nella sua lettura di aspettare il rigo o il capitolo successivo per comprenderne il senso.

Non mancano quadri viventi di rapporti familiari complicati e difficili, tipici del nostro tempo, a volte pericolosi e “malati” con un approccio psicologico e sociale di notevole interesse. Ogni personaggio è trattato con cura, con dovizia di particolari che guidano il lettore attento verso l’epilogo e la suspense, sfiorando lo stile noir e l’intrigo del romanzo giallo.

Gilda Ricci