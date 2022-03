Frequenze audio: RS Components presenta la nuova gamma di analizzatori di spettro

Gli analizzatori di spettro sono dei dispositivi molto tecnici che interessano una nicchia di appassionati e soggetti che lavorano in ambito elettronico che hanno quotidianamente a che fare con segnali audio. Qualora se ne voglia acquistare uno, si consiglia di rivolgersi a una realtà che commercializza esclusivamente prodotti di qualità dei principali marchi disponibili sul mercato. Ad esempio, è possibile individuare facilmente un analizzatore di spettro audio su Rs Components, e-commerce affidabile che propone un’ampia selezione di strumenti per diversi settori lavorativi e, attualmente, ha deciso di mettere a disposizione di tutti i suoi clienti una nuova gamma di analizzatori di spettro.

Analizzatori di spettro: cosa sono

Un analizzatore di spettro è uno strumento tecnico che consente di avere un numero maggiore di informazioni, relativamente ai segnali audio, rispetto a un oscilloscopio. Quest’ultimo, inoltre, misura l’entità dei valori in funzione del tempo, fornendo picchi che equivalgono alla somma delle onde. Un analizzatore di spettro, invece, dà valori in funzione della frequenza e identifica le singole perturbazioni della linea di base. Il dispositivo ha la forma di un parallelepipedo ed è dotato di uno schermo, più o meno grande in base alla portabilità del sistema, lateralmente a questo ci sono anche di tasti. Con questi ultimi si può agire a livello di:

Frequenza .

. Ampiezza , stabilendo anche l’unità di misura con la quale si vuole rilevare il dato.

, stabilendo anche l’unità di misura con la quale si vuole rilevare il dato. Span , quindi la larghezza dello spettro delle frequenze da analizzare, restringendolo si avranno dei picchi più definiti.

, quindi la larghezza dello spettro delle frequenze da analizzare, restringendolo si avranno dei picchi più definiti. Velocità di scansione .

. Apposizione di un marker, ciò consente all’analizzatore di segnalare eventuali anomalie o porzioni di interesse dell’onda, alcuni sistemi li aggiungono in automatico.

All’immissione del segnale da una sorgente esterna, sul display appaiono dei picchi molto definiti in quanto lavora su una banda stretta, ciò consente di ridurre il rumore e avere una sensibilità maggiore. Coloro che sono esperti nel campo dell’elettronica riusciranno a ricavare moltissime informazioni dall’analisi di uno spettro di questo tipo, in primis potranno individuare segnali nascosti che potrebbero essere dovuti a malfunzionamento, in secondo luogo possono valutare se i picchi maggiormente visibili rispecchiano o meno quelli tipici dell’input che si sta analizzando.

Usi e caratteristiche degli analizzatori di spettro

Gli analizzatori di spettro vengono impiegati prevalentemente nell’ambito industriale, si parla del settore elettronico, in cui occorre valutare la frequenza di segnali audio, radio o relativi alla radiofrequenza. In base all’utilizzo che se ne intende fare si possono scegliere quelli:

Real time , sistemi che suddividono il segnale in varie sottobande che vengono, poi, analizzate singolarmente dallo strumento. Quest’ultimo è molto veloce, infatti, di solito, viene usato per l’analisi di impulsi in tempo reale ma occorre stabilire in anticipo il numero di filtri da impostare, con il rischio di generare errori di lettura.

, sistemi che suddividono il segnale in varie sottobande che vengono, poi, analizzate singolarmente dallo strumento. Quest’ultimo è molto veloce, infatti, di solito, viene usato per l’analisi di impulsi in tempo reale ma occorre stabilire in anticipo il numero di filtri da impostare, con il rischio di generare errori di lettura. Sweep Tuned, dispositivi che utilizzano un solo filtro a frequenza fissa, ciò ne ottimizza il segnale ma li fa essere particolarmente lenti. Tale tipologia a sua volta si divide in tre sottogruppi, si parla di quello con filtro a sintonia variabile, che non consente di avere una frequenza costante, quello a supereterodina che mixa il segnale acquisito con uno interno allo strumento, e quello FFT (Fast Fourier Transform), simile al primo ma per operare trasforma il dato ricevuto in forma numerica.

Un analizzatore di spettro, di solito, viene impiegato per constatare la purezza spettrale, per capire i valori di ampiezza e frequenza dello stesso, per individuare delle oscillazioni parassite o distorsioni armoniche e, infine, per valutare le prestazioni di differenti tipi di sistemi. Scegliere un negozio specializzato, che commercializza i suoi prodotti in rete, come Rs Components, è sicuramente un vantaggio per acquistare degli analizzatori di spettro. Approfittando delle nuove gamme, che attualmente possono essere scelte, si ha davvero la facoltà di selezionare il dispositivo che faccia maggiormente al caso proprio, per dimensioni e prestazioni.