Ucraina, Medici di Salerno avviano raccolta.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal Dottore Giovanni D’Angelo, ha scelto di sostenere la Croce Rossa Italiana nella raccolta fondi destinati all’Emergenza bellica in Ucraina. Attraverso la Croce Rossa Internazionale saranno forniti tutti gli aiuti necessari al popolo ucraino e ai profughi di guerra sia in termini di assistenza sanitari sul territorio che di accoglienza nel nostro Paese.

L’OMCeO Salerno si è già impegnata ad acquistare, tramite FederFarma, Medicinali per un valore di 10.000 Euro che verranno distribuiti tramite la Croce Rossa Internazionale. Il Dottor Pauciulo si recherà in Ucraina per supportare la popolazione ed essere uno dei contatti dell’Ordine sul campo.

Qualsiasi donazione può essere utile.

Ecco il link per donare – https://gofund.me/b277edad