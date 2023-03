Tutto pronto per il decennale di I love dance..la danza è in scena, domenica 19 Auditorium Centro Sociale.

“I love dance..la danza è in scena” compie 10 anni! Il concorso di danza si terrà domenica 19 marzo presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno. Una competizione dedicata all’arte tersicorea, nata con l’obiettivo di offrire un’opportunità di confronto ed esperienza scenica, agli allievi delle scuole di danza, danzatori e gruppi.

Il Concorso ideato e diretto da Carmine Landi è fra i più prestigiosi in Italia, negli anni ha infatti raccolto consensi di stima e grande partecipazione di giovani e giovanissimi, che oltre alla passione per la danza, hanno talento da mostrare.

La mission è da sempre quella di far incontrare e confrontare giovani danzatori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama televisiva e teatrale, quali: KRISTINA GRIGOROVA, ROSANNA BROCANELLO, ROBERTA FERRARA, ALESSIA LANDI.

Il Concorso è suddiviso nelle sezioni di danza CLASSICA e NEOCLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, COMPOSIZIONE COREOGRAFICA in tre categorie: CHILDREN (fino a 9 anni compiuti), JUNIOR (da 10 a 14 anni compiuti), SENIOR (dai 15 anni compiuti in su) e nelle SEZIONI di danza HIP-HOP, SPECIAL SHOW in due categorie: UNDER 14 e OVER 14. I danzatori sono suddivisi nelle Sezioni: SOLISTI – PASSO A DUE/TRIO – GRUPPI

In palio premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio, dal quarto posto saranno premiati con borsa di studio per eventi nazionali ed internazionali. Il Trofeo “I LOVE DANCE” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale più alto dei voti in assoluto.

Nelle diverse sezioni e categorie sarà assegnato alle scuole il premio “inPALCOSCENICO”, agli allievi la medaglia “TALENTO” e i premi speciali “MUSICALITÀ”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “INTERPRETAZIONE”, “PRESENZA SCENICA”, al coreografo il

Premio “TOP CHOREOGRAPHER”. Tutti gli iscritti alla categoria CHILDREN, saranno premiati con medaglia “GIOVANE PROMESSA”.

Infine, sarà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE autografato dai maestri in giuria, valido come credito formativo.

Partners dell’evento: Dada marketing e comunicazione – Salerno; Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia

KRISTINA GRIGOROVA è nata a Sofia (Bulgaria), inizia gli studi di danza classica presso la scuola del Teatro dell’Opera di Sofia. Trasferitasi in Italia nel 1982, prosegue gli studi presso l’Accademia Nazionale di Roma sotto la guida dell’Étoile e Maître de Ballet Margarita Trayanova. Oltre alla danza perfeziona anche lo studio di pianoforte.Nel 1986 entra nel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, danzando da solista e prima ballerina in numerosi balletti. Sempre nel 1986, vince il primo posto al premio “Gonzaga”, primo Concorso Internazionale di Danza a Mantova.

ROSANNA BROCANELLO nata a Genova, formatasi alla scuola di danza di Giannina Censi, nota danzatrice di danze futuriste, continua i suoi studi con Rossella Hightower, Milorad Miskovitch, Victor Rona, completando la sua formazione classica con Riccardo Nunez. Ha appreso la tecnica Graham con Elsa Piperno e Joseph Fontano. Ha lavorato con i coreografi Matt Mattox, Peter Goss, a Parigi con Kim Kam (tecnica Limon). Ha collaborato alle coreografie della commedia musicale “Musical” col gruppo del Teatro Stabile di Genova diretto da Gian Maria Volonté.

ROBERTA FERRARA (1988) coreografa, pedagoga e direttrice artistica dal 2011 della compagnia Equilibrio Dinamico, riconosciuta dal Ministero della Cultura come organismo di produzione e del programma di formazione internazionale ED ENSEMBLE, Italia. Dal 2020 direttrice artistica associata per Odyssey Dance Theatre, Singapore, una delle principali organizzazioni di arti professionali della danza in Asia, fondata dal Dr. Danny Tan.

ALESSIA LANDI nata a Salerno, è una ballerina professionista formatasi all’Accademia Modulo Factory di Milano. Ha preso parte tra gli altri ai videoclip: Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano con Roberto Bolle, A un passo da te di Adriano Celentano e Mina, Le canzoni alla radio di Max Pezzali; ai TV show: Dedicato a Minacelentano RAI 1, La sai l’ultima? Canale 5, Dance Dance Dance FoxLife, Dance With Cosmopolitan FashionTV SKY; ai live show: Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro, Elettra Lamborghini Party Collection, Nike, Barilla, Milano Fashion Week.