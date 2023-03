SuSportiamo l’inclusione, venerdì 17 alla Piscina Nicodemi a cura della Rari Nantes.

Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Nicodemi in via Bottiglieri 1 Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “SuSportiamo l’inclusione” realizzato dalla ASD Rari Nantes Nuoto Salerno con il contributo del Dipartimento per lo Sport.

Le attività del progetto sono iniziate il giorno 7 Marzo presso la Piscina Nicodemi dove, tra le varie attività, saranno svolti corsi di pallanuoto e nuoto a titolo gratuito destinati a minori stranieri.

Il progetto si prefigge, come obiettivo generale, la promozione della coesione e integrazione dei giovani stranieri nel contesto sociale in cui vivono, e prevenire il razzismo e discriminazioni utilizzando lo sport come veicolo per diffondere valori positivi del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze.

La ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, insieme ai propri partner di progetto, AiBi Amici dei Bambini e Cooperativa Galahad-Centro per la legalità, si è sempre contraddistinta per le sue azioni concrete nel supportare progetti sociali di varia natura, dall’integrazione all’antirazzismo, dalla lotta alla dispersione scolastica al supporto di cooperative sociali per la parità di trattamento. Durante i nove mesi di progetto saranno previste diverse attività, oltre ai corsi di nuoto e pallanuoto saranno organizzarti degli incontri di sensibilizzazione con atleti e diverse figure professionali, rivolti sia agli educatori che a giovani studenti; la realizzazione di un murales a tema inclusione, la realizzazione di una canzone con un artista rap che lavorerà a contatto con gli studenti sul tema del progetto che avrà quindi una propria colonna sonora ed un video clip.

Inoltre, anche quest’anno la Rari Nantes Nuoto Salerno è in prima linea il giorno 21 Marzo per la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale” con la quinta edizione del contest “Uno Slogan contro il Razzismo”.

Regolamento e modulo d’iscrizione pubblicati sul sito: www.rarinantesnuotosalerno.it