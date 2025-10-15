Tutte le sfaccettature del Desiderio spiegate dalla professoressa Clementina Cantillo al “Rotary Club Salerno Duomo”

“Il Desiderio è l’essenza dell’uomo”. La famosa frase del filosofo olandese Baruch Spinoza è stata ricordata dalla professoressa Clementina Cantillo, Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Salerno, Presidente Nazionale della “Società Filosofica Italiana”, in occasione della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco che, con la collaborazione del Past President Vincenzo Abate, ha invitato la professoressa salernitana a parlare del Desiderio, una tematica affascinante e interessante che ha coinvolto tutti i presenti. Dopo la lettura del ricco curriculum della professoressa Cantillo, ad opera del Prefetto del Club, il dottor Giuseppe Cimmino, il Presidente Gaetano Cuoco ha introdotto la relazione della professoressa Cantillo spiegando il significato etimologico della parola “Desiderio”:” Deriva dal latino de – sidera che significa letteralmente “mancanza delle stelle”. In origine, era usato per descrivere l’assenza di stelle, che anticamente erano utilizzate per orientarsi e per predire il futuro. Il Desiderio è ciò che non si ferma ai confini del vivere comune, ma va oltre, verso il celeste infinito: per desiderare bisogna sempre guardare verso l’alto”. La filosofa salernitana ha sottolineato la natura universale del Desiderio: “Il Desiderio rappresenta un’esperienza universale che ciascuno di noi, a proprio modo, conosce. Nella sua universalità può essere affrontato da tante prospettive diverse, spesso anche intrecciate tra loro: una è quella filosofica che ci consente di approfondire la riflessione sul Desiderio anche per utilizzarlo come uno strumento per comprendere meglio la realtà attuale”. Citando alcuni filosofi, tra i quali il filosofo tedesco Hegel, la professoressa Cantillo ha spiegato il rapporto tra pensiero e realtà, tra essenza e apparenza:” Una questione che ha impegnato la Filosofia sin dalle sue origini e che oggi, nell’epoca del digitale, dell’Intelligenza Artificiale, appare quanto mai attuale. Mi riferisco soprattutto alla distinzione tra noto e conosciuto. Noi riteniamo che qualcosa che ci è noto sia anche effettivamente conosciuto, ma non sempre è così perché è necessario andare al di là della superficie delle cose. È necessario comprendere criticamente la realtà, oltre quello che ci appare noto, immediato”. La professoressa, citando Platone e Aristotele (L’eudaimonia), ha spiegato che il desiderio va ben oltre la dimensione fisica, istintuale dell’uomo:” Al contrario, secondo Platone, il desiderio è qualcosa che ci spinge oltre la nostra dimensione fisico – istintuale: è qualcosa che ci porta in una dimensione metafisica, verso il sapere, verso il bello”. In questo momento storico sicuramente un desiderio globale è quello di avere la Pace nel mondo:” Questo desiderio incrocia in maniera essenziale la Filosofia: il concetto di Desiderio può essere inteso e declinato come possesso, come volontà di appropriarsi di qualcosa e non di rispetto verso quell’alterità, verso quell’altro uomo che è a sua volta portatore di valori, di diritti, di doveri, ma anche di desiderio”. La professoressa ha spiegato che esiste un desiderio “sano” e un desiderio “malato”:” Sano nella misura in cui questo desiderio rappresenta una condizione di realizzazione della condizione umana, che non è mai una condizione di isolamento egoistico, individualistico, ma che ci porta necessariamente ad aprirci verso una dimensione intersoggettiva. Il Desiderio diventa malato quando diventa un’ipertrofia del desiderio: quando cresce su sé stesso inducendo l’uomo, l’individuo, a guardare solo sé stesso e quindi a negare la sua autentica natura che è quella legata all’intersoggettività, al confronto con altri uomini portatori di altri desideri. Non bisogna assolutizzare i propri desideri, ma guardare anche quelli degli altri. Bisogna cercare una dimensione di incontro”. La storica della Filosofia ha spiegato che esiste anche l’assenza di desiderio: “E’ qualcosa che non ci motiva, che non ci spinge all’azione, alla riflessione. Il desiderio invece ci spinge ad andare oltre sé stessi, verso un altro se, un altro uomo”. Nel corso della serata sono stati presentati due nuovi soci del Club: il sociologo e già Dirigente Scolastico Alessandro Turchi, presentato dal socio Alfredo Marra, e l’’avvocato Giuseppe Nuvoli. Presentato dal socio Gerardo Vassallo. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo.Ha partecipato alla serata la Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo” Federica Romano. Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...