Turismo sostenibile, nasce Salerno Destination DMO

Una Destination Management Organization che rappresenta una risposta concreta alla necessità di sviluppare e gestire in maniera integrata e sostenibile il turismo nella destinazione Salerno. Promossa da Fenailp Turismo, oggi è stata ufficialmente costituita Salerno Destination DMO, la nuova DMO che ha come obiettivo primario la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio salernitano, in stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali e il coordinamento dei vari soggetti privati e pubblici coinvolti nel comparto turistico.

UN NUOVO ORGANISMO PER UNA GESTIONE CONDIVISA E INTEGRATA DEL TURISMO Salerno Destination DMO racchiude al suo interno una pluralità di sigle sindacali datoriali, associazioni, consorzi e Pro Loco, operanti direttamente o indirettamente nel comparto del turismo. L’organizzazione rappresenta un punto di riferimento per il coordinamento e la gestione della destinazione turistica di Salerno ed aree limitrofe, con un impegno particolare per la sostenibilità, la promozione del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità paesaggistiche, storiche, enogastronomiche e culturali.

UN CONSIGLIO DIRETTIVO PER UNA VISIONE CONDIVISA DEL TURISMO SALERNITANO I soci fondatori hanno eletto all’unanimità Davide Di Stefano, presidente di Assomare Italia, quale Presidente di Salerno Destination DMO. Il Presidente sarà affiancato da un Consiglio Direttivo composto da figure di spicco del mondi imprenditoriali ed associativo del comparto turistico locale: Nicola Vitolo, Presidente della Pro Loco di San Mango Piemonte; Antonio Cecoro, Presidente di Assodemaniali; Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo; Sabato Pecoraro, Presidente del Consorzio Qualità Salerno del Centro Agro-Alimentare di Salerno; Agostino Ingenito, Presidente di Abbac; Giovanni Giudice, Segretario di Cisal Terziario; Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi; Luca Iovine, Presidente dell’Associazione Salerno Merita.

OBIETTIVI STRATEGICI DI “SALERNO DESTINATION DMO” La neonata DMO si pone l’ambizioso obiettivo di sviluppare e promuovere una politica turistica integrata e strategica per la destinazione Salerno. Ecco le principali aree di intervento. Coordinamento delle attività turistiche: la DMO fungerà da punto di riferimento per la gestione di tutte le attività turistiche della destinazione, lavorando in sinergia con enti pubblici e privati per creare un’offerta turistica sostenibile, diversificata e di qualità. Valorizzazione delle risorse locali: l’organizzazione svilupperà piani strategici e operativi volti a mettere in luce le risorse del territorio, come il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, rendendo Salerno una meta competitiva e attrattiva a livello nazionale e internazionale. Sostenibilità e innovazione: la sostenibilità sarà al centro dell’azione della DMO, che punterà a favorire un turismo responsabile, rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali, promuovendo al contempo l’innovazione tecnologica e l’utilizzo delle piattaforme digitali per migliorare l’esperienza turistica. Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi: uno degli obiettivi centrali sarà la valorizzazione dell’Aeroporto di Salerno, che sta diventando un importante hub per il turismo grazie alla presenza di compagnie aeree come EasyJet, Ryanair e Volotea. La DMO si impegnerà a rafforzare la connettività e l’accessibilità della destinazione, promuovendo il turismo incoming anche attraverso missioni commerciali all’estero, sfruttandole leve del marketing operativo. Portualità e Turismo Nautico: valorizzazione dei flussi turistici crocieristici e del diporto con l’obiettivo di ottimizzare e incrementare il livello dei servizi a disposizione dei turisti coinvolgendo gli operatori del settore e creando sinergie di sistema trasversali. Formazione e qualificazione: realizzare programmi orientati all’innalzamento delle competenze degli operatori turistici sia trasversali sia settoriali per presentarsi sul mercato in modo efficiente ed efficace.

LE DICHIARAZIONI Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo e tra i promotori principali dell’iniziativa, ha dichiarato: «La nascita di questo organismo rappresenta un passo fondamentale per il futuro turistico del nostro territorio. Unendo le forze delle diverse realtà associative e imprenditoriali locali, possiamo finalmente dare vita a una gestione strategica e coordinata, capace di valorizzare tutte le risorse che Salerno ha da offrire, nel rispetto della sostenibilità e dell’autenticità del territorio, e far crescere, al tempo stesso, l’intera economia locale attraverso la definizione di una specifica un’offerta di prodotto turistico che sia adeguata a rispondere alle richieste dei mercati, della domanda turistica e del tour operating internazionale. Sarà il motore di un nuovo modo di concepire e promuovere il turismo, con l’obiettivo di attrarre sempre maggiori flussi verso la città di Salerno e le aree limitrofe». Davide Di Stefano, eletto Presidente di Salerno Destination DMO, ha espresso grande soddisfazione e fiducia nel futuro: «Sono onorato di assumere la presidenza di questo organismo che, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, potrà offrire un contributo decisivo allo sviluppo turistico della nostra destinazione. Salerno ha tutte le carte in regola per diventare una delle mete più apprezzate del Mediterraneo, e la DMO lavorerà affinché questo potenziale venga sfruttato al meglio, promuovendo un turismo di qualità, sostenibile ed inclusivo. L’aeroporto di Salerno sarà un nodo cruciale per la crescita del nostro settore e stiamo già lavorando per ampliare l’offerta di collegamenti e facilitare l’accesso alla nostra splendida destinazione e per renderla ancora più attrattiva con l’offerta di servizi di qualità».

PROSSIMI PASSI E SFIDE FUTURE La DMO inizierà immediatamente a lavorare su un piano operativo triennale, che definirà le linee guida strategiche per la promozione della destinazione Salerno. Tra le prime azioni, si prevede l’organizzazione di eventi di promozione turistica a livello internazionale e la partecipazione alle principali fiere di settore. Verranno inoltre avviati progetti di collaborazione con gli enti pubblici locali per migliorare la mobilità interna e l’accessibilità delle principali attrazioni turistiche, con un’attenzione particolare alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Salerno Destination DMO si pone come il nuovo pilastro della strategia turistica locale, determinata a fare di Salerno una destinazione sempre più competitiva e sostenibile sul mercato turistico internazionale. Salerno Destination DMO si impegnerà a rendere il territorio salernitano un esempio virtuoso di gestione del turismo, in grado di conciliare crescita economica, rispetto per l’ambiente e qualità della vita per i residenti.