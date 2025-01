Toyota Prius 2025: nuova dotazione e tecnologia

(Adnkronos) –

Toyota Prius 2025 si evolve con nuove dotazioni e una tecnologia all’avanguardia, confermandosi un'icona dell’ibrido. Tra le principali novità, l’implementazione del sistema di geo-fencing intelligente, un’autonomia elettrica estesa e una dotazione di serie ancora più ricca. Da oltre 25 anni, la Toyota Prius è sinonimo di innovazione, avendo aperto la strada alla mobilità ibrida. Dal primo modello del 1997 a oggi, le vendite globali hanno superato i 5,3 milioni di unità, di cui 350.000 nella versione Plug-in Hybrid. La quinta generazione, disponibile esclusivamente come ibrida Plug-in in Europa, è la più efficiente e sostenibile mai realizzata, offrendo una potenza combinata di 223 CV (164 kW). Grazie alla perfetta integrazione tra motore elettrico e motore termico, la nuova Prius garantisce fino a 86 km di autonomia in modalità 100% elettrica (ciclo WLTP combinato), un valore che sale a 110 km nelle percorrenze urbane. Quando la batteria non è completamente carica, il sistema ibrido Plug-in entra in funzione, mantenendo consumi record di soli 0,5 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 11 g/km. Tra le innovazioni più rilevanti della Toyota Prius 2025 spicca il sistema di ricarica solare avanzata, che consente di accumulare energia sufficiente per percorrere fino a 8,7 km al giorno in modalità elettrica, riducendo ulteriormente la dipendenza dalle colonnine di ricarica. La grande novità di questa edizione è il geo-fencing intelligente, che utilizza dati di navigazione cloud per ottimizzare l’uso della batteria in base al percorso e al traffico. Questo sistema consente alla Prius di adattarsi automaticamente alle zone a basse emissioni, assicurando che l’autonomia elettrica venga utilizzata nei momenti più strategici. Se il tragitto include aree riservate ai veicoli a emissioni zero, l’auto attiva automaticamente la modalità EV, garantendo un impatto ambientale minimo. Oltre alla tecnologia all’avanguardia, la Prius 2025 introduce una serie di dotazioni di serie premium, tra cui: • chiave digitale, che permette a fino a cinque utenti di accedere e avviare l’auto tramite smartphone. • caricatore wireless, posizionato tra i sedili anteriori, per una ricarica più comoda e veloce dei dispositivi mobili. • sistemi di assistenza alla guida avanzati, grazie all’ultima versione di Toyota Safety Sense e Toyota T-Mate, con funzioni di prevenzione degli incidenti e supporto alla guida. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

