Niu Technologies sarà presente all’AIMExpo

(Adnkronos) –

Niu Technologies , il principale fornitore mondiale di soluzioni di mobilità urbana intelligente, è pronto a presentare la sua espansione nel settore degli sport motoristici ad AIMExpo 2025.

"La nostra presenza all'AIMExpo non riguarda solo la presentazione di NIU a un nuovo pubblico", ha affermato Ben McGill, responsabile delle operazioni per il Nord America – NIU. "È un'opportunità per dimostrare la nostra credibilità come marchio globale affidabile, offrendo soluzioni di alta qualità su cui concessionari e motociclisti possono contare per anni". I partecipanti avranno anche la possibilità di provare la dirt bike elettrica XQi3, il prodotto di punta dell'azienda per gli sport motoristici già disponibile sul mercato, progettato sia per la strada che per il fuoristrada. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...