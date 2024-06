Tornano gli Incontri con la danza contemporanea, primo appuntamento domenica 9 a Pellezzano

Una matinée per iniziare; una matinée per lasciarsi andare alle suggestioni della danza in una cornice le cui origini risalirebbero al medioevo e che oggi è uno dei luoghi da dove è possibile abbracciare con lo sguardo un ampio arco che va dalla Valle dell’Irno a quella del Sele, dal golfo di Salerno alla Costiera Amalfitana.

E così domenica 9 giugno, alle ore 11, l’Eremo dello Spirito Santo di Pellezzano (Salerno) ospita il primo appuntamento della settima edizione di “Incontri”, la rassegna di danza organizzata dall’Associazione Campania Danza e a cura di Antonella Iannone con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Pellezzano e della Bimed.

La compagnia che fa da battesimo è Movimento Danza con la coreografia di Gabriella Stazio “Il canto delle mani”; musiche originali di Luigi Stazio e di E’ Zezi Gruppo Operaio di Pomigliano Danza e della tradizione campana.

Due le danzatrici, Sonia Di Gennaro e Francesca Gifuni. L’appuntamento di domenica è strutturato come un vero e proprio happening tersicoreo con gli interventi coreografici anche dell’Associazione Campania Danza e dell’Associazione Danzamì.

“La vera natura della cultura partenopea è fondata sulla tolleranza, sull’attitudine all’interazione, alla commistione: è il frutto dei continui scambi e contatti con i Sud del mondo – scrive la coreografa Stazio nelle note di presentazione – I gesti, i suoni, i colori, gli oggetti, i simboli rimbalzano, riecheggiano, viaggiano trasportati dal mare e trovano ogni volta nuove collocazioni e riutilizzazioni. Nasce così “Il canto delle mani” una coreografia in cui contaminazioni, connessioni, moltiplicazioni, sovrapposizioni e presenze simultanee convivono nel medesimo spazio/tempo”.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CARTELLONE. La tradizionale parentesi settembrina della rassegna Incontri in programma nel cuore antico della città di Salerno, e precisamente a Largo Barbuti, quest’anno si rinnova il 5 settembre con Mandala Dance Company che propone “Essence” e il 6 settembre con l’Albanian Dance Company in “Shkudem”. Autunno in danza alla Sala Pasolini a Salerno. Quattro sono le date in programma: 5 ottobre Zerogrammi va in scena con “Magnificat”, il 6 ottobre l’ARB Dance Company presenta “NJRD”, il 19 ottobre Cornelia danza “Hybridus” mentre il 20 ottobre TPO è con “Melodia”. Il 29 ottobre Movimento Danza calca le tavole del Teatro Ghirelli a Salerno per “Insula corporea”. Il 9 novembre c’è una doppia al Teatro Diana di Nocera Inferiore con ARB Dance Company “Confusione” e Dance Studio; il giorno dopo (10 novembre) Incontri si posta nella provincia Sud di Salerno e precisamente al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina dove Borderline Danza propone “Sacre”; il 15 maggio la compagnia che fa capo al coreografo e danzatore Claudio Malangone è al Centro Sociale di Salerno per un matinée pensato per le scuole con la coreografia dal titolo “Thread”. Il 19 novembre si torna al Teatro Ghirelli con l’Akerusia Danza in “Deviazione della rondine” per chiudere l’edizione 2024 con le ultime due date in programma alla Sala Pasolini a Salerno: il 23 novembre Luca Signoretti Dance Company è in scena con “The other me”, mentre il 24 novembre la compagnia ResExtensa affida all’arte tersicorea il suo “Onde”.

Per info campaniadanza@tiscali.it – 3512398684