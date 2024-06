Sfruttamento della prostituzione, smantellato giro, 11 provvedimenti

Otto appartamenti, 2 night club e addirittura un bed & breakfast che all’occorrenza si trasformava in casa di appuntamenti nella mappa della prostituzione finita nel mirino della procura di Salerno.

Il gip ha emesso un’ordinanza di misure cautelari eseguita dai carabinieri sia in città che in provincia nei confronti di 11 persone. In cinque sono finiti agli arresti domiciliari, altri 5 hanno ricevuto un divieto di dmora nella Provincia di Salerno e 1 nel comune di Pontecagnano Faiano

Avevano messo in piedi un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. Erano organizzati in tre distinti gruppi e al vertice c’erano due uomini di Salerno di 60 e 56 anni che gestivano il flusso di clienti alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento.

A Pontecagnano Faiano a finire sotto sequestro una struttura ricettiva che metteva a disposizione di donne e transessuali che si prostitutivano le stanze per gli incontri, a un prezzo maggiorato rispetto a quanto chiesto a chi prenotava per altri motivi. Le indagini hanno documentato anche un furto commesso da uno degli indagati nei confonti di un cliente.