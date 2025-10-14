Torna il Panettone d’Artista, 29-30 novembre Stazione Marittima

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Salerno “Panettone d’Artista”, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia.
La terza edizione si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Salerno, uno dei luoghi simbolo dell’incontro tra architettura, mare e cultura.
Sostenuto dalla Camera di Commercio di Salerno e dal Comune di Salerno, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario gastronomico campano, capace di unire gusto, artigianalità e valorizzazione del territorio.
Il festival
Anche quest’anno, Panettone d’Artista accoglierà maestri pasticcieri provenienti da tutta la Campania e dal Mezzogiorno, protagonisti di un percorso esperienziale che unisce degustazione, vendita e formazione.
Dalle versioni classiche alle creazioni più innovative, i visitatori potranno scoprire un universo di sapori, ingredienti selezionati e tecniche artigianali, in un continuo dialogo tra tradizione e contemporaneità.
Focus 2025
· Degustazione & Vendita: itinerario del gusto dedicato al panettone artigianale di qualità.
· I Maestri Pasticceri: protagonisti del made in Italy dolciario, tra creatività e innovazione.
· Gluten Free Corner: area dedicata ai panettoni senza glutine, stessa eccellenza artigianale.
· Eco Friendly: riduzione della plastica e gestione sostenibile dell’evento.
· Km 0: valorizzazione delle materie prime locali e della filiera campana.
· Sociale & Territorio: iniziative con scuole e associazioni per promuovere inclusione e solidarietà.
Awards “Maestri Pasticceri”
Durante il festival tornerà la cerimonia dei Premi “Maestri Pasticceri”, un riconoscimento alle eccellenze del mondo dolciario che si distinguono per qualità, ricerca e capacità di innovare la tradizione.A presiedere il comitato di selezione sarà il giornalista Luciano Pignataro, garanzia di competenza, passione e rigore professionale.
Masterclass, talk e degustazioni
Nel corso delle due giornate sono previste masterclass tematiche con abbinamenti tra panettone e vini o prodotti del territorio, talk dedicati ai professionisti e momenti di incontro con stampa e operatori del settore. Il programma completo con ospiti, orari e protagonisti sarà pubblicato a breve sui canali ufficiali dell’evento.
Dichiarazione
Dichiarazione – Rosario Augusto (Presidente) e Roberto Jannelli (Direttore Artistico) di Erre Erre Eventi
«Con Panettone d’Artista vogliamo valorizzare il lavoro dei maestri pasticcieri e delle imprese che portano avanti con dedizione l’arte dolciaria italiana. La terza edizione consolida un progetto che unisce gusto, cultura e identità del territorio, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, del Comune e di una rete di partner che condividono la nostra visione. È un evento che cresce di anno in anno, segno che la qualità artigianale e la passione per il bello continuano a conquistare il pubblico.»
I numeri della II edizione (2024)
- 5.000+ visitatori complessivi
- 2.500 panettoni venduti
- 225 uscite media (tra stampa, TV, radio e web)
- 34 maestri pasticcieri partecipanti
- 7 masterclass tematiche
- 50 panettoni donati a Caritas e Banco Alimentare (progetto Zero Spreco)
- 30 ospiti media e 50 operatori professionali tra influencer e buyer
