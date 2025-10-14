Torna il Panettone d’Artista, 29-30 novembre Stazione Marittima

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Salerno “Panettone d’Artista”, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia.

La terza edizione si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Salerno, uno dei luoghi simbolo dell’incontro tra architettura, mare e cultura.

Sostenuto dalla Camera di Commercio di Salerno e dal Comune di Salerno, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario gastronomico campano, capace di unire gusto, artigianalità e valorizzazione del territorio.

Il festival

Anche quest’anno, Panettone d’Artista accoglierà maestri pasticcieri provenienti da tutta la Campania e dal Mezzogiorno, protagonisti di un percorso esperienziale che unisce degustazione, vendita e formazione.

Dalle versioni classiche alle creazioni più innovative, i visitatori potranno scoprire un universo di sapori, ingredienti selezionati e tecniche artigianali, in un continuo dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Focus 2025

· Degustazione & Vendita: itinerario del gusto dedicato al panettone artigianale di qualità.

· I Maestri Pasticceri: protagonisti del made in Italy dolciario, tra creatività e innovazione.

· Gluten Free Corner: area dedicata ai panettoni senza glutine, stessa eccellenza artigianale.

· Eco Friendly: riduzione della plastica e gestione sostenibile dell’evento.

· Km 0: valorizzazione delle materie prime locali e della filiera campana.

· Sociale & Territorio: iniziative con scuole e associazioni per promuovere inclusione e solidarietà.

Awards “Maestri Pasticceri”

Durante il festival tornerà la cerimonia dei Premi “Maestri Pasticceri”, un riconoscimento alle eccellenze del mondo dolciario che si distinguono per qualità, ricerca e capacità di innovare la tradizione.A presiedere il comitato di selezione sarà il giornalista Luciano Pignataro, garanzia di competenza, passione e rigore professionale.

Masterclass, talk e degustazioni

Nel corso delle due giornate sono previste masterclass tematiche con abbinamenti tra panettone e vini o prodotti del territorio, talk dedicati ai professionisti e momenti di incontro con stampa e operatori del settore. Il programma completo con ospiti, orari e protagonisti sarà pubblicato a breve sui canali ufficiali dell’evento.

Dichiarazione

Dichiarazione – Rosario Augusto (Presidente) e Roberto Jannelli (Direttore Artistico) di Erre Erre Eventi

«Con Panettone d’Artista vogliamo valorizzare il lavoro dei maestri pasticcieri e delle imprese che portano avanti con dedizione l’arte dolciaria italiana. La terza edizione consolida un progetto che unisce gusto, cultura e identità del territorio, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, del Comune e di una rete di partner che condividono la nostra visione. È un evento che cresce di anno in anno, segno che la qualità artigianale e la passione per il bello continuano a conquistare il pubblico.»

I numeri della II edizione (2024)

5.000+ visitatori complessivi

2.500 panettoni venduti

225 uscite media (tra stampa, TV, radio e web)

(tra stampa, TV, radio e web) 34 maestri pasticcieri partecipanti

partecipanti 7 masterclass tematiche

50 panettoni donati a Caritas e Banco Alimentare (progetto Zero Spreco )

a Caritas e Banco Alimentare (progetto ) 30 ospiti media e 50 operatori professionali tra influencer e buyer

Mi piace: Mi piace Caricamento...