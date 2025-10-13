Jomi Salerno vince a Ferrara

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Pasticceria
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

La PDO Salerno conquista una vittoria sofferta ma meritata contro l’Ariosto Ferrara, al termine di una partita intensa e combattuta, decisa nella seconda frazione di gioco.

L’avvio è equilibrato: dopo dieci minuti il tabellone segna 5-6 per Salerno, ma Ferrara risponde colpo su colpo grazie a una Sallami in grande giornata, autrice di 10 reti e miglior marcatrice del match. Al 15’ l’Ariosto passa avanti sul 9-8, costringendo coach Araujo a chiamare il primo time-out. La pausa sembra sortire l’effetto sperato: Salerno reagisce, prima pareggia e poi si porta sul 9-11. Tuttavia, nel finale di primo tempo, Ferrara trova il sorpasso e chiude la frazione sul 16-14.

Nella ripresa le salernitane entrano in campo con un altro piglio: in appena cinque minuti ribaltano la situazione portandosi sul 16-17 al 35’. Da segnalare l’esordio positivo del neoacquisto Iuliia Andriichuk, subito a segno con tre reti. Al 43’ la PDO trova la marcatura del momentaneo +4, margine che le consente di gestire con maggiore tranquillità il resto dell’incontro.

Ferrara tenta una reazione, ma Salerno controlla con ordine fino al termine, chiudendo sul 25-30 finale.

Suleiky Gomez è la miglior realizzatrice per le campane con 7 reti, protagonista di una prestazione solida e decisiva per il successo.

TABELLINO

ARIOSTO FERRARA – JOMI SALERNO  25-30 (1.t.  16-14)

ARIOSTO FERRARA: Badiali, Degli Uberti, Ferrara 3, Gambato, Guarelli, Janni, Magri, Malaguti, Manfredini 3, Marrochi 2, Ocampos, Sallami 10, Soglietti 6, Vitale, Vaccari, Yugueros 1.  ALL. MATTIA MELIS

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 2, Dalla Costa 5, Lepori 2, Andriichuk 3, De Santis, Woller, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Salvaro 4, Nukovic 1, Gislimberti 3, Gomez 7, Piantini. ALL. LEANDRO ARAUJO

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE