Jomi Salerno vince a Ferrara

La PDO Salerno conquista una vittoria sofferta ma meritata contro l’Ariosto Ferrara, al termine di una partita intensa e combattuta, decisa nella seconda frazione di gioco.

L’avvio è equilibrato: dopo dieci minuti il tabellone segna 5-6 per Salerno, ma Ferrara risponde colpo su colpo grazie a una Sallami in grande giornata, autrice di 10 reti e miglior marcatrice del match. Al 15’ l’Ariosto passa avanti sul 9-8, costringendo coach Araujo a chiamare il primo time-out. La pausa sembra sortire l’effetto sperato: Salerno reagisce, prima pareggia e poi si porta sul 9-11. Tuttavia, nel finale di primo tempo, Ferrara trova il sorpasso e chiude la frazione sul 16-14.

Nella ripresa le salernitane entrano in campo con un altro piglio: in appena cinque minuti ribaltano la situazione portandosi sul 16-17 al 35’. Da segnalare l’esordio positivo del neoacquisto Iuliia Andriichuk, subito a segno con tre reti. Al 43’ la PDO trova la marcatura del momentaneo +4, margine che le consente di gestire con maggiore tranquillità il resto dell’incontro.

Ferrara tenta una reazione, ma Salerno controlla con ordine fino al termine, chiudendo sul 25-30 finale.

Suleiky Gomez è la miglior realizzatrice per le campane con 7 reti, protagonista di una prestazione solida e decisiva per il successo.

TABELLINO

ARIOSTO FERRARA – JOMI SALERNO 25-30 (1.t. 16-14)

ARIOSTO FERRARA: Badiali, Degli Uberti, Ferrara 3, Gambato, Guarelli, Janni, Magri, Malaguti, Manfredini 3, Marrochi 2, Ocampos, Sallami 10, Soglietti 6, Vitale, Vaccari, Yugueros 1. ALL. MATTIA MELIS

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 2, Dalla Costa 5, Lepori 2, Andriichuk 3, De Santis, Woller, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Salvaro 4, Nukovic 1, Gislimberti 3, Gomez 7, Piantini. ALL. LEANDRO ARAUJO

