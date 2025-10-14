Coloriamo i luoghi della salute e del cervello

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Questa mattina, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Salerno, in via Martin Luther King, si terrà l’inaugurazione del progetto “Coloriamo i luoghi della salute e del cervello”, dedicato alle persone, nella consapevolezza che i luoghi sono parte del loro percorso di cura.

Il progetto, realizzato da Lundbeck Italia per l’Asl Salerno, vuole essere a fianco dei medici e dei pazienti attraverso un servizio che renda più funzionali e confortevoli i luoghi di cura nei quali le persone con patologie dl cervello vengono accolte e gli operatori sanitari lavorano.

Interverranno: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Direttore Generale Asl Salerno Gennaro Sosto, Il Direttore Sanitario Asl Salerno Primo Sergianni, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giulio Corrivetti, l’Amministratore Delegato Lundbeck Italia  Tiziana Mele, il fondatore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi.

Modererà l’incontro la giornalista di Sky TG24 Raffaella Cesaroni.

