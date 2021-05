Todis liquida Catanzaro, ma sfuma il primato.

Quarantotto ore dopo la doccia fredda contro Capri, la Todis Salerno ’92 torna sul parquet del PalaSilvestri e supera agevolmente l’Edilizia Innovativa Catanzaro 99-52. Le granatine hanno giocato in scioltezza. Il sogno primato è svanito (Capri ha battuto Corato 77-59), ma coach Russo si era raccomandato alla vigilia: “Non si molla”. Così è stato. Valerio e compagne intendono difendere il secondo posto fino alla fine e l’hanno dimostrato contro le volitive ospiti. Si è trattata dell’ultima apparizione casalinga stagionale: mercoledì Salerno giocherà il recupero in casa di Battipaglia (ore 17 al PalaZauli), poi sabato chiuderà la stagione a Corato.

Prova convincente. Il parziale di 10-0 nei primi 4’ spiana la strada a Salerno. Per 6’ le calabresi segnano solo a cronometro fermo, dalla lunetta. Poi vengono fuori, guidate dall’ex di turno Trotta. La Todis però continua a difendere con decisione e a graffiare in attacco. Privo dell’infortunata Duran, coach Russo ruota tanto fin dall’inizio. Tutte rispondono bene, comprese le più giovani Mancuso, Galizia e Golemi. Al 10’ è 25-12 Salerno. Nel secondo quarto l’attacco continua a funzionare, ma la difesa un po’ meno. Urlacci dalla panchina di casa. Si va all’intervallo lungo sul 54-34. Salerno rientra con più fame ed attenzione. Menzione particolare per Nicoletta Scolpini, diligente ed efficace in doppia fase. Alla mezzora la Todis sprinta (77-46) e poi chiude in discesa (99-52).

TABELLINO – TODIS SALERNO ’92-EDILIZIA INNOVATIVA CATANZARO 99-52 (25-12; 54-34; 77-46)

SALERNO: Golemi 4, Valerio 13, Orchi 18, De Mitri 9, Cragnolino 6, Galizia 5, Mancuso 8, Sestito 7, Savatteri 10, Van der Linden 2, Aceredo 11, Scolpini 6. All: Russo.

CATANZARO: Diop 12, Egwoh 7, Isabella, Rizzica 5, A. Montebello, Codispoti 5, Alfano, Sgarlato, M. Montebello, Bellassi, Derossi 8, Trotta 15. All: Astorino.

Arbitri: Sacco-Senatore