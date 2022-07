The Art of Piano, nuovo appuntamento a Maiori alla Chiesa di San Domenico.

Sarà la chiesa di San Domenico a Maiori ad ospitare giovedì 14 luglio (ore 21, ingresso libero) il concerto “The art of piano II” dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, precedentemente previsto a Cava de’ Tirreni nella Sala Brengola.

In scena pianisti in cattedra presso importanti istituzioni accademiche americane: Gila Goldstein (Brown University), Bernadene Blaha e Kevin Fitz-Gerald (Thornton School of Music – University of Southern California). Opere di Mozart, Schubert e Chopin in programma per la serata che accenderà i riflettori sui tre affermati pianisti, impegnati a Maiori anche nella “faculty” del festival, per le masterclass frequentate da studenti di diverse nazionalità.

Saranno alcuni di questi giovani talenti, selezionati tra i tanti partecipanti alle masterclass, ad esibirsi nei due appuntamenti successivi, “Young artists recitals”, in cartellone venerdì 15 a Palazzo Mezzacapo e sabato 16 nella chiesa di San Domenico (entrambi alle ore 18, ingresso libero).

www.amalfi-festival.org