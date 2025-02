“THAT’S MAGIC”, Honor presenta la Serie Magic7

(Adnkronos) – HONOR ha celebrato il lancio della sua nuova serie di smartphone, Magic7, con un evento esclusivo a Milano. L'evento, dal titolo "THAT'S MAGIC", ha riunito esperti del settore, giornalisti e appassionati di tecnologia per scoprire le ultime novità del brand cinese. Un ecosistema completo La serata è stata l'occasione per presentare non solo i nuovi smartphone, ma anche un ecosistema completo di dispositivi, tra cui HONOR EARBUDS Open, HONOR PAD V9 e HONOR Watch 5. Questa sinergia tra i diversi prodotti permette agli utenti di vivere un'esperienza ancora più integrata e personalizzata.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR, ha condiviso i successi del brand nel biennio 2023-2024 e illustrato gli ambiziosi obiettivi per il 2025. Nel corso dell'intervento, Furcas ha evidenziato come HONOR abbia consolidato la propria presenza sul mercato implementando e migliorando le funzionalità tecnologiche dei dispositivi al fine di raggiungere una quota di mercato sempre più ampia, intercettando i bisogni di una nuova categoria di utenti. L'intelligenza artificiale è stata al centro dell'evento. HONOR ha presentato diverse funzionalità basate sull'AI, come la modalità ritratto avanzata che utilizza l'intelligenza artificiale per rimuovere elementi indesiderati dalle immagini, e lo zoom super potente del Magic7 Pro, in grado di catturare dettagli incredibili anche a grande distanza. "Le nuove funzionalità tecnologiche hanno portato a una crescita che ha posizionato il brand come il secondo marchio per incremento di quota di mercato e a un significativo aumento del prezzo medio. Per il 2025, HONOR punta a un incremento del 30% a quantità e del 50% a valore" ha affermato Furcas mentre per Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR "gli obiettivi che si è posta HONOR riflettono l'ambizione del brand di continuare a innovare e a offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia che rispondano alle richieste di un pubblico sempre più esigente". Il design dei nuovi smartphone HONOR è caratterizzato da linee pulite ed eleganti, materiali di alta qualità e una costruzione solida. L'HONOR Magic7 Lite, in particolare, si distingue per la sua resistenza agli urti e alle cadute, grazie a un design robusto e a materiali di alta qualità. HONOR si è posta l'obiettivo di offrire ai suoi utenti un'esperienza d'uso sempre più fluida e personalizzata. Grazie all'integrazione di tecnologie all'avanguardia, i nuovi smartphone HONOR offrono prestazioni eccezionali, un'autonomia prolungata e una serie di funzionalità innovative che semplificano la vita quotidiana. HONOR Magic 7lite è in offerta con uno sconto di 80€ dal 7 al 13 febbraio su Honor.com con il codice AMEDIAM7L80 HONOR Magic 7 Pro è in offerta con uno sconto di 300€ dal 7 al 13 febbraio su Honor.com con il codice AMEDIAM7P300 I due nuovi modelli della linea Magic 7 saranno in offerta presso i rivenditori di elettronica autorizzati con una offerta trade in di 100€ per HONOR Magic7 Lite e 200€ per HONOR Magic7 Pro. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon è in offerta con un bundle speciale fino al 28 febbraio a un prezzo di 1499,9€ che include il pacchetto Office 365 e un HONOR 200 8+256GB. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

