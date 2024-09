Spettacolo ‘Alla Corte della Principessa di Eboli’ 2024

Decine di figuranti, grandi e piccoli, tamburini e sbandieratori, per uno spettacolo medioevale che non vuol essere una rievocazione storica ma che mira a preservare, celebrare e esaltare le bellezze del territorio ebolitano e della Piana del Sele offrendo al pubblico una opportunità unica di attrazione e divertimento.

Figuranti in costumi, spettacoli ed intrattenimento per una manifestazione che intende unire e rafforzare i legami sociali e la coesione all’interno della comunità locale.

Organizzato dall’associazione Sbandieratori e Tamburini “Portadogana” di Eboli, gruppo di persone amanti di tamburi e bandiere, che nasce nel 1996 con Portadogana Evoli, lo Spettacolo Medioevale – Alla Corte della Principessa Di Eboli – Assedio alla Porta vanta il patrocinio della Città di Eboli e il prezioso supporto della Pro Loco Eboli, del Forum dei Giovani Eboli e di numerose persone e realtà locali che a vario titolo sono coinvolte nell’organizzazione e nell’allestimento della manifestazione.

Lo Spettacolo Medioevale “Alla Corte della Principessa di Eboli – Assedio della Porta” è un appuntamento, alla sua prima edizione, che ha tutte le carte in regola per attirate visitatori da altre località, contribuendo così anche al rilancio del turismo locale e dell’economia della zona. Non è una rievocazione storica e nemmeno un racconto di fatti realmente accaduti, ma uno spettacolo in piazza che coinvolge decine di figuranti, grandi e piccoli, tamburini e sbandieratori.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre ore 20.30 la Città di Eboli sarà il palcoscenico di un evento speciale, dove dame, cavalieri, il duca, la principessa e persino il papa daranno vita a uno spettacolo imperdibile. Un viaggio nel tempo, in un’epoca lontana e affascinante, che saprà fare rivivere tradizioni e costumi del passato.

Il corteo a partire dalle ore 19.00 prenderà il via da Piazzetta Santi Cosma e Damiano, attraverserà Via Salita Ripa, via San Berardino, il Viale Amendola, Piazza della Repubblica, Corso Umberto I e infine Piazza Borgo, dove un messere a cavallo che giunge per la consegna del messaggio al Duca di Portadogana chiamerà alle armi l’esercito per la difesa della Porta.

Un viaggio immaginario tra realtà e fantasia. Uno spettacolo che sulla narrazione della dottoressa Milva Carrozza, donna di cultura e stimata professionista, saprà affascinare il pubblico. Grande attesa per l’arte storica del gruppo Benevento Longobarda, la spettacolare esibizione degli Sbandieratori Ebolitani “Portadogana”, le suggestive coreografie del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno, l’energia travolgente degli Sbandieratori e Musici Nocera De’ Pagani e la magia e il fuoco dei Cavalieri del fuoco Blackdragon ArteaPulia.

Spettacolo assicurato per grandi e piccoli e una serata all’insegna del fare comunità.

INFO https://www.facebook.com/sbandieratoriebolitani